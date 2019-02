Jump Force - Erster DLC erscheint im Mai: Das erwartet euch

Seit wenigen Tagen geben sich in Jump Force über 40 Anime-Figuren so richtig eins auf die Omme. Was das Kampfspiel bietet, könnt ihr im GamePro-Test von Kollege Michael nachlesen. Wie wir jetzt erfahren haben, werden im Mai 2019 die ersten Zusatzinhalte veröffentlicht. So zumindest das japanische Manga-Magazin V-Jump.

Was uns erwartet: Genaue Angaben, welche Inhalte der DLC bietet, gibt es aktuell noch nicht. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass wir den ersten von insgesamt 9 DLC-Kämpfern aus dem Characters Pass erhalten.

Welche das sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Sollten wir neue Informationen erhalten, geben wir euch Bescheid.

Was bringt der Characters Pass?

Der Pass bietet 9 zusätzliche Kämpfer, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen. Die Charaktere kommen zudem mit neuen Kostümelementen, die euren Avatar schmücken.

Preis: Der Characters Pass kostet derzeit 30 Euro.

Alle Inhalte:

9 zusätzliche Charaktere

4 Tage Early Access für die neuen Figuren

Neue Kostüm-Elemente für euren Avatar mit jedem neuen Charakter

Insgesamt bietet Jump Force mit allen Pass-Charakteren ganze 49 verschiedene Kämpfer. Die neun kommenden Anime-Helden können auch einzeln erworben werden.

Welche Kämpfer wünscht ihr euch?

