Als der Anime-Prügler Jump Force auf der E3 2018 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gesellten sich in dem Prügelspiel-Crossover nur Charaktere aus Dragon Ball, Naruto und One Piece. Kurz danach kamen dann auch noch das Death Note-Franchise und Figuren aus dem Samurai-Anime Bleach hinzu.

Cast wird ständig erweitert: Seitdem steht die Frage im Raum, welche Serien und Mangas in den nächsten Wochen und Monaten ebenfalls noch angekündigt werden. Die Gamescom gibt nun immerhin eine Teilantwort - Hunter x Hunter ist das nächste Shonen Jump-Franchise, das sich in Jump Force die Ehre geben möchte.

Was ist Hunter x Hunter eigentlich?

Obwohl Hunter x Hunter bereits seit 1998 existiert und damit fast so alt ist wie die One Piece-Reihe, konnte der Manga rund um Gon Freecss und seine Freunde nicht ganz dasselbe weltweite Publikum erreichen. Zwei Anime-Serien sowie einige Hunter x Hunter-Filme beweisen aber, dass sich der Manga in Sachen Beliebtheit nicht verstecken muss.

Worum geht's? In der Welt des Mangas, die eine fiktive Version der unseren darstellt, gibt es sogenannte Hunter, besonders talentierte Menschen, die in der Lage sind, seltene Schätze oder Lebewesen aufzuspüren. Sie verfügen über die Fähigkeit, ihre eigene Lebensenergie (Nen) zu kontrollieren und dazugehörigen Fähigkeiten im Kampf einzusetzen.

Der Manga folgt dem 12-jährigen Gon, der zu Beginn erfährt, dass sein Vater gar nicht tot ist, sondern als unentdeckt als Hunter lebt. Also entschließt sich der Junge ebenfalls dazu, ein Hunter zu werden, die entsprechende Prüfung abzulegen und dann den Vater zu finden.

Wer sind die bestätigten Kämpfer?

In Jump Force haben bislang zwei Kämpfer ihren Weg in den Auswahlbildschirm geschafft: Protagonist Gon Freecss sowie der Ex-Bösewicht Hisoka Morow.

Gon Freecss

Der 12-jährige Held des Mangas ist gutherzig, hat herausragende Sinne, agiert aber meist eher impulsiv. In der Welt von Hunter x Hunter gehört er zu den sogenannten Enhancern, was bedeutet, dass er sich für den Nahkampf eignet.

In Jump Force zeichnet er sich vor allem durch seine Schnelligkeit aus. Seine berüchtigte Transformation in den älteren Gon mit (extra)langen Haaren ist ebenfalls mit von der Partie.

Hisoka Morow

In den Anfängen von Hunter x Hunter zählt Hisoka zu den Bösewichten, entwickelt sich im Laufe der Zeit allerdings zu einem Verbündeten von Gon und seinen Freunden - bleibt dabei aber stets mysteriös. Stets auf der Suche nach starken Gegner, die er im Kampf töten kann, lässt er Gon und Killua am Leben und wartet darauf, dass sie stark genug werden, um ihn erneut herauszufordern.

In Jump Force tritt Hisoka in seinem clownartigen Outfit auf und kann seine Bungee Gum-Fähigkeit einsetzen, die seine Aura in klebrig und elastisch macht.

Weitere Charaktere bestätigt

Es müssen nicht nur vollkommen neue Franchises sein, die ihre Kämpfer in Jump Force einführen.

Mit Vegeta, Marshall D. Teach (Blackbeard), Sanji, Sabo und Aizen sind neue Figuren aus Dragon Ball, One Piece und Bleach hinzugekommen.

Jump Force kommt mit Charakter-Editor

Falls euch das Lineup des Anime-Prüglers nicht gefällt, könnt ihr euch auch ganz einfach euren eigenen Avatar erstellen. Darauf spielt auch das Ende des Trailers an, der uns einen "neuen Helden" verspricht.

Details zum Charakter-Editor sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Die Figur aus dem Trailer scheint sich aber aus Bestandteilen der anderen Figuren zusammenzusetzen, der Strohhut von Ruffy prangt prominent auf dem Rücken.

Welche Hunter x Hunter-Kämpfer sind noch möglich?

Angesichts der Möglichkeit, das bereits bestehende Anime-Franchises in Jump Force mit weiteren Kämpfern bestückt werden, könnten auch andere wichtige Hunter dazukommen. Ganz oben auf der Liste stehen natürlich Killua, Leorio sowie Kurapika, die besten Freunde und Gefährten von Gon.

Da Jump Force aber auch stets auf die Antagonisten setzt und Kämpfer wie Freezer ins Spiel einbaut, ist es auch denkbar, dass Fieslinge wie Chrollo Lucilfer den Weg in das Aufgebot schaffen.

Jump Force erscheint 2019 für PS4, Xbox One und PC.