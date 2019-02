Jump Force - Fans regen sich über unfreiwillig komische Animationen auf

In Jump Force tummeln sich Figuren aus den unterschiedlichsten Manga-Reihen. Ihr trefft in dem Kampfspiel auf Vegeta, Freezer und Son Goku aus Dragon Ball, aber auch Death Note-Charaktere oder One Piece-Helden geben sich die Ehre.

Dementsprechend heiß wird der Release erwartet. Übermorgen ist es schon so weit, dann erscheint Jump Force für PS4, Xbox One und PC.

Allerdings sorgen einige neu aufgetauchte Clips jetzt für große Sorge bei den Fans: Die Animationen wirken gelinde gesagt so, als sollten sie vielleicht nochmal überarbeitet werden.

Jump Force-Clips hinterlassen ungläubige Fans

Die Videos, um die es geht, stammen nicht aus offizieller Quelle. Sie sind auf Twitter veröffentlicht wurden und sollten daher wohl mit Vorsicht genossen werden.

Immerhin bleibt unklar, aus welcher Version die Clips stammen und ob sie überhaupt dem finalen Stand der Launch-Version entsprechen. Sofern sie das tun, müsst ihr euch auf einige offenbar sehr merkwürdige Animationen gefasst machen.

Hier scheint Freezer zum Beispiel auf unnachahmliche Art und Weise dem Geschehen zu entschweben. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er in einem unsichtbaren Fahrstuhl stehen:

Jump Force is looking like Sonic '06 levels of bad LMAO pic.twitter.com/W1bJot85Gz — WEEGEE THE GOD (@WEEGEETHEGOD) February 12, 2019

Da kommen Erinnerungen an eine ganz bestimmte Simpsons-Folge hoch:

Noch kurioser wirkt, wie Sanji hier von der Bildfläche verschwindet. Der One Piece-Charakter bewegt sich offenbar auf sehr mysteriöse Weise fort – seitwärts und reglos, aber dafür schnell.

What the fuck is this?? I literally don’t know what to say... ?????? 2019 people.



I seriously needa know how long development was for this game. It could NOT have been long at all pic.twitter.com/DWhbP1MvD7 — Tahj (@DrLove307) February 12, 2019

Last, but not least: Eine weitere denkwürdige Jump Force-Szene, die aktuell auf Twitter für Furore sorgt, ist diese hier. Darin sehen wir zwar in den Untertiteln, dass Ryuuk spricht, aber hören es nicht.

Why does Ryuuk speak but not speak lmao. Like light has a va but ryuuk doesnt? pic.twitter.com/4d6SaHiB1u — ?Itnas? (@KingItnas) February 12, 2019

Die Videos sprechen nicht unbedingt für Jump Force. Dass die Fans dem Release am Freitag leicht nervös entgegenblicken, wirkt gut nachvollziehbar.

Aber, bevor ihr verzweifelt: Möglicherweise handelt es sich bei den gezeigten Szenen auch nur um Bugs.

Wie findet ihr die Clips, was erhofft ihr euch von Jump Force?

