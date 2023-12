Originaler Jurassic Park-Film bekommt spielbares Sequel für PS5 und Xbox Series X

2:15 In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Jurassic Park setzte im Jahr 1993 Maßstäbe. Nie zuvor hatte man in einem Kinofilm derart lebensechte Dinosaurier gesehen. Die machten in einem Freizeitpark Jagd auf Menschen und genau hier setzt Jurassic Park: Survival an.

Das auf den Game Awards enthüllte Spiel scheint kurz nach den Ereignissen des ersten Films zu spielen und lässt euch auf der Isla Nublar das tun, was der Titel bereits verspricht – überleben. Und das ist gar nicht so einfach, schließlich streifen zahlreiche Raubsaurier wie T-Rex oder Dilophosaurier über die Insel.

Im oben verlinkten Trailer bekommt ihr schon einen Vorgeschmack auf den Titel, der aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Atmosphärisch ist das Ganze jedenfalls schon mal enorm.