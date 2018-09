Just Cause 4 - Interaktive Map zeigt die 1024 Quadratkilometer große Spielwelt

Seit jeher ist Just Cause für besonders actionreichen Open-World-Spaß bekannt. Da wird auch Just Cause 4 keinen Unterschied machen.

Wer wissen will, wie groß die Map des Spiels ist und welche Biome ihn auf dem fiktiven Inselstaat Solis erwarten, für den hat Square Enix eine interaktive Karte der Spielwelt erstellt.Zu finden ist sie auf der offiziellen Seite des Spiels und zeigt Regenwälder, Grasland, Gebirge und Wüsten.

Auffällig ist, dass es weniger Wasserflächen als noch in Just Cause 3 gibt. Jede Zone wird laut Square Enix ein eigenes und vollständig simuliertes Wettersystem bieten. Die komplette Karte ist 1024 Quadratkilometer groß. Die Hauptstadt Nueva Voz liegt an der Südküste.

Ab dem 4. Dezember 2018 dürft auch ihr Solis besuchen und als Protagonist Rico Rodriguez mit zahlreichen Fahrzeugen oder dem Wingsuit über die Karte preschen.

Dabei sollen euch erstmals in der Serie extreme Wetterereignisse wie Tornados das Leben schwer machen. Für mehr zum Spiel, seht euch unter dem Artikel unser bisheriges Gameplay-Fazit an.

Zur interaktiven Karte: