Just Cause 4 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Ihr bekommt die PS4-Version des Actionspiels für 9,99 Euro statt 39,99 Euro, und zwar in der Reloaded Edition, die im Vergleich zur Release-Version einige Verbesserungen und zusätzliche Inhalte bereithält. Für 14,99 Euro statt 59,99 Euro gibt es die Gold Edition inklusive Expansion Pass und für 17,49 Euro statt 69,99 Euro könnt ihr euch die Complete Edition holen, die auch noch sämtliche Premium-Inhalte liefert.

Angebot der Woche: Just Cause 4 Reloaded statt 39,99€ für 9,99€ im PS Store

Chaos und Zerstörung: Spielerisch bleibt Just Cause 4 seinen Vorgängern treu. Protagonist Rico Rodriguez macht wieder einmal eine riesige Insel zu seinem persönlichen Spielplatz und tobt sich mit zahlreichen Waffen, Fahr- und Flugzeugen so richtig aus. Natürlich verbreitet er Chaos und Zerstörung auch diesmal wieder im Namen der Freiheit, im Kampf gegen ein böses Regime.

Fliegende LKWs: Die Entwickler haben Rico ein effektives und vor allem spaßiges neues Spielzeug spendiert: Mithilfe des Enterhakens können wir nun Ballons an Gegenständen festmachen und diese so in die Luft heben. Mit genügend Ballons funktioniert das selbst bei schweren LKWs. Wie schon zuvor können wir zudem zwei Gegenstände mit einem Drahtseil verbinden, zum Beispiel einen Gegner mit einem vorbeifahrenden Auto.

Kompetente Story, schwach inszeniert: Die Story ist eher zweitrangig, aber keineswegs schlecht erzählt. Rico befreit diesmal immerhin die Heimat seines auf unnatürliche Weise verstorbenen Vaters, weshalb sein Handeln sogar einigermaßen nachvollziehbar erscheint. Das kompetente Writing kann allerdings nichts an der schwachen Inszenierung der Zwischensequenzen ändern, die an schlecht animierten Gesichtern krankt.

Mehr erfahren: Zum GamePro-Test von Just Cause 4

Zwischen Augenschmaus und Langeweile: Überhaupt hinterlässt die Präsentation von Just Cause 4 einen zwiespältigen Eindruck. Die Weitsicht kann nach wie vor beeindruckend. Vor allem aus der Luft ist der Blick über die Insel atemberaubend schön. Bei näherem Hinsehen fallen aber nicht nur ein paar grobe Texturen, sondern auch die oftmals gleichförmig und langweilig designten Gebäude auf. Die Größe der Insel war offenbar wichtiger als die Liebe zum Detail.

Fazit: Wie schon die Vorgänger ist Just Cause 4 ein Spiel für alle, die sich auf einem riesigen Abenteuerspielplatz austoben möchten. Die neuen Ballons liefern uns dabei noch mehr Raum für zerstörerische Experimente. Auch die Story hinterlässt einen überraschend guten Eindruck, wenngleich sie kein Kaufgrund ist. Technisch hingegen ist im Vergleich zum Vorgänger kaum eine Weiterentwicklung zu erkennen.

Angebot der Woche: Just Cause 4 Reloaded statt 39,99€ für 9,99€ im PS Store