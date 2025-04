One Piece: Fans fragen sich bereits, wer den Serien-Giganten nach dem Ende der Geschichte ersetzen könnte und es kommt nur ein Manga in Frage

Fans haben womöglich schon de gebührenden Nachfolger von One Piece gefunden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Shueisha)

One Piece gehört zu den beliebtesten langjährigen Mangas aller Zeiten und ist zusammen mit Chainsaw Man, Boruto und DanDaDan einer der erfolgreichsten Marken im wöchentlichen Shonen Jump-Magazin.

Da One Piece so langsam mit der finalen Saga dem Ende zusteuert, haben sich Fans gefragt, welcher Manga womöglich den Platz von One Piece in Shonen Jump als Serien-Gigant einnehmen wird. Und für viele Leser*innen kommt nur eine einzige Manga-Reihe in Frage: Kagurabachi.

Chihiro Rokuhira könnte das neue Gesicht von Shonen Jump werden

Für Fans kommt nur Chihiro aus Kagurabachi in Frage. (Bild: © Takeru Hokazono / Shueisha)

Eiichiro Oda hat bereits klipp und klargemacht, dass One Piece sich in der finalen Saga befindet und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Geschichte rund um Ruffy und seine Freund*innen ein Ende finden wird.

Da stellt sich natürlich die Frage, welche Manga-Reihe am besten für die Nachfolge von One Piece geeignet wäre und Ruffys Gesicht in Shonen Jump ersetzen könnte.

Laut den Kommentaren unter dem Beitrag von X-User Beensmoked setzt die Mehrheit der Fans auf Chihiro Rokuhira, den Protagonisten von Kagurabachi.

“Ich frage mich, wer den großen, gierigen Gummi-Strohhut nach dem Ende von One Piece ersetzen wird.”

Fans und Leser*innen des Mangas sind sich sicher, dass Chihiro auf den Coverbildern von Shonen Jump ganz vorn stehen wird, wenn One Piece zu Ende ist und demnach Ruffys Platz frei wird.

Als Cover-Hauptakt und Nachfolger von One Piece kommt daneben vielen Fans noch ein weiterer Hit-Manga abseits von Kagurabachi in den Sinn und das ist Sakamoto Days. Auch Sakamoto Days darf seit dem Start einen großen Erfolg verbuchen und befindet sich aktuell mit Kagurabachi in den Top 10 der beliebtesten Mangas in Shonen Jump.

Es gibt jedoch auch einige One Piece-Fans, die schlichtweg einfach nicht daran glauben, dass One Piece je enden und die Geschichte auf ewig weitergehen wird. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Oda das Ende von One Piece angekündigt hat. Seine Aussagen werden also eher als unzuverlässig angesehen.

Es gilt also abzuwarten, ob One Piece wirklich bald ein Ende finden wird oder ob Eiichiro Oda doch noch die nächsten 5 bis 10 Jahre weiter an der Geschichte schraubt.

Kagurabachi – Der nächste potenzielle Serien-Gigant

Es ist nicht verwunderlich, dass Fans davon ausgehen, dass Kagurabachi in die Fußstapfen von One Piece treten wird. Immerhin war das Werk 2023 mit nur sechs Kapiteln bereits auf dem zweiten Platz der beliebtesten Mangas von Shonen Jump und somit direkt hinter One Piece.

Kagurabachi ist sogar so beliebt, dass bereits 2024 – ein Jahr nach Release des Mangas – eine Anime-Adaption angekündigt wurde.

Kagurabachi ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. (Bild: © Takeru Hokazono / Shueisha)

Aber worum geht es eigentlich in Kagurabachi? Kagurabachi erzählt die Geschichte von Chihiro Rokuhira, der wie sein Vater ein weltbekannter und großartiger Schmied werden möchte. Um diesen Traum zu verwirklichen und genauso qualitativ hochwertige Schwerter zu schmieden, unterzieht er sich dem Training seines Vaters.

Das friedliche Leben der beiden findet jedoch ein abruptes Ende, denn aufgrund einer schrecklichen Tragödie verwirft Chihiro seinen Traum und sehnt nur noch nach Rache.

Hier könnt ihr Kagurabachi lesen

Den Manga findet ihr auf der offiziellen Seite MangaPlus von Shueisha und könnt ihn dort kostenlos lesen. Aktuell umfasst Kagurabachi 76 Kapitel, wobei jede Woche ein neues Kapitel hinzugefügt wird.

Während auf MangaPlus alle Kapitel nur auf Englisch verfügbar sind, ist der erste deutsche Band von Kagurabachi bereits seit dem 1. April 2025 im Handel erhältlich.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Kagurabachi und welche Serie wird eurer Meinung nach One Piece nach dem Ende ersetzen?