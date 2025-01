Dieses Jahr könnt ihr endlich den Sensations-Manga von 2023, der Dragon Ball und Hunter x Hunter übertroffen hat, auch auf Deutsch lesen

Chihiro ist bereit, seinen Rachefeldzug auch auf Deutsch zu erzählen. (Bild: © Takeru Hokazono, Shueisha)

Ende Oktober 2023 gab es eine große Überraschung für Manga-Leser und -Leser*innen. Besonders Shonen-Fans haben nicht damit gerechnet, dass ein ganz bestimmter Newcomer mit nur sechs Kapiteln beliebte Serien-Giganten wie Dragon Ball, Demon Slayer und Jujutsu Kaisen von ihrem Thron stößt und direkt auf dem zweiten Platz hinter One Piece landen wird.

Es handelt sich hierbei um keinen anderen Manga als Kagurabachi, der sich nach wie vor in den Top 10 der beliebtesten Mangas von Shonen Jump befindet.

Deutsche Kagurabachi-Fans müssen jetzt bald nicht mehr die englische Ausgabe lesen und können sich auf eine deutsche Fassung des beliebten Hit-Mangas freuen.

Deutscher Releasetermin für die ersten zwei Bände ist bekannt

Deutsche Manga- und Anime-Fans des Shonen-Genres müssen nun nicht mehr lange warten, denn die beliebte Action-Manga-Reihe Kagurabachi von Takeru Hokazono wird auch hierzulande eine deutsche Fassung bekommen.

Der Hamburger Carlsen Verlag enthüllte uns gegenüber bereits die Releasetermine und die Preise von Kagurabachi Band 1 und 2 und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Vorläufige Deckblätter der beiden erste Bände von Kagurabachi. (Bild: © Takeru Hokazono, Shueisha/ Carlsen)

Die ersten beiden Bände von Kagurabachi erscheinen bereits dieses Jahr. Der erste Band soll am 1. April 2025 erscheinen, während der zweite Band erst einige Monate später, am 1. Juli 2025, erhältlich sein wird. Beide Bände werden jeweils 8 Euro kosten.

Wichtig! Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hierbei um vorläufige Deckblätter der Bände handelt und das Endprodukt beim Release im April von den gezeigten Bildern abweichen kann.

Die limitierte Edition hat eine ganz andere Zeichnung von Takeru Hokazono bekommen. (Bild: © Takeru Hokazono, Shueisha/ Carlsen)

Der Carlsen Verlag hat außerdem verraten, dass eine besonders limitierte Edition mit exklusiven Extras zum Release geplant ist, aber genaueres über den Inhalt der Ausstattung wurde uns nicht verraten. Die besondere Edition wird im großen Taschenbuchformat erscheinen, ein anderes Deckblatt bieten und dementsprechend auch etwas mehr kosten. Der stolze Preis der limitierten Edition des ersten Bandes liegt bei 15 Euro.

Worum es in Kagurabachi geht und ob es schon einen Anime gibt

Chihiros Geschichte rund um seine Rache und seine Schwert-Schmiedekunst erscheint bald in Deutschland. (Bild: © Takeru Hokazono, Shueisha)

Die Geschichte von Kagurabachi handelt von dem Jungen Chihiro, der eines Tages ein großer und berühmter Schwertschmied werden möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, lässt er sich von seinem Vater ausbilden, der ein Meister-Schmied ist. Doch eines Tages ereignet sich eine schreckliche Tragödie, und Chihiros Tage sind von Rache erfüllt.

Der Manga von Takeru Hokazono wurde zunächst durch das sogenannte “Kagurabachi-Glazing-Meme” so richtig bekannt, in dem der Protagonist Chihiro seine berühmte Schwert-Pose aus dem Manga einnimmt und häufig mit anderen starken Anime-Persönlichkeiten wie Zorro und Ichigo in Verbindung gebracht wird. Kagurabachi erzielte so einen großen Beliebtheitsgrad, dass der Manga nun auch eine Adaption durch ein japanisches Animationsstudio erhalten wird.

Laut einem Insiderbericht von Toyo Keizai wird CyberAgent in Zusammenarbeit mit Shochiku die Anime-Umsetzung betreuen. Für die Produktion der Adaption wird das Animationsstudio Cygames Pictures (Uma Musume Pretty Derby: Road to the Top und Princess Connect! Re:Dive) verantwortlich sein. Wann und bei welchem Streaming-Anbieter die Serie erscheinen und wie viele Episoden der Anime haben wird, ist noch nicht bekannt.

Wenn ihr mehr über den plötzlichen Hype um Kagurabachi im Jahr 2023 und den Insider-Bericht erfahren möchtet, könnt hier alles nachlesen:

Hier könnt ihr die beliebte Manga-Sensation lesen

Der Manga von Kagurabachi kann aktuell bereits auf der offiziellen Website von MangaPlus online in englischer Sprache gelesen werden. Die Reihe besteht derzeit aus 63 Kapiteln und wird wöchentlich um ein Kapitel erweitert. Ab 1. April 2025 wird der erste Band in deutscher Sprache im Buchhandel erhältlich sein.

Wird Kagurabachi dem Hype gerecht oder welchen Manga lest ihr zurzeit am liebsten?