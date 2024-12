Der Manga, der damals mit nur 6 Kapiteln fast One Piece als beliebteste Serie überholt hat, erhält einen Anime und Fans haben seit Release darauf gewartet

Chihiro wird schon bald seine Rache in der Anime-Serie von Kagurabachi fortsetzen. (Bild: © Takeru Hokazono / Shueisha)

Ende Oktober 2023 sorgte ein neuer Manga für Schlagzeilen in den sozialen Medien und in der Anime- und Manga-Community. Nur mit sechs Kapiteln ließ der damalige Neueinsteiger andere bekannte hochkarätige Shonen-Serien wie Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer und Chainsaw Man links liegen und sicherte sich den zweiten Platz hinter One Piece als der beliebteste Manga in Shonen Jump.

In der Folge entstanden unzählige Memes dazu in den sozialen Medien. Jetzt gibt es für Fans der Reihe erfreuliche Nachrichten: Kagurabachi bekommt endlich eine Anime-Adaption!

Weder Madhouse, Mappa noch Trigger haben die Rechte für die Adaption bekommen

Die berühmte Pose von Chihiro, die zum Meme wurde. (Bild: © Takeru Hokazono / Shueisha)

Es handelt sich bei der Ankündigung der Anime-Adaption um den beliebten Shonen-Manga Kagurabachi, der letztes Jahr ein heißes Gesprächsthema in der Anime-Community war. Es gab sogar einen offiziellen Namen für die Pose des Protagonisten mit seinem Schwert im Manga, das als Meme kursierte – den Kagurabachi-Glaze.

Einem Insider-Bericht von Toyo Keizai zufolge soll die Anime-Adaption der Manga-Reihe von CyberAgent in Zusammenarbeit mit Shochiku produziert werden. Das Animationsstudio wird dabei Cygames Pictures sein. In einem Beitrag des inoffiziellen Shonen Jump-Accounts auf X (ehemals Twitter) wurde die Information veröffentlicht:

Cygames Pictures hat in der Vergangenheit an einigen, im Westen weniger bekannten Serien wie dem Mädchen-Pferderennen-Anime Uma Musume: Pretty Derby To The Top! oder dem Idol-Mädchen-Anime The Idolmaster Cinderella Girls U149 gearbeitet.

Es stellt sich die Frage, warum ausgerechnet dieses Studio die Rechte für die Anime-Adaption eines so bekannten und beliebten Shonen-Mangas bekommen hat, da andere Studios wie Mappa, Madhouse, Trigger oder Pierrot für Action-Kampf-Sequenzen einen weitaus größeren Ruf haben als Cygames Pictures.

Fans bleiben trotz der guten Animations-Qualität des Studios kritisch

Obwohl Cygames Pictures nicht das typische Studio ist, das Fans bei so einer Adaption erwartet hätten, reagierten viele Fans positiv auf die Ankündigung des Studios. Ein Kagurabachi-Fan und X-Nutzer*in @brkagurabachi teilte auf X (ehemals Twitter) einen Ausschnitt aus dem Mädchen-Pferderennen-Anime Umu Musume, das Cygames Pictures animiert hatte, und zeigte damit, wie hervorragend die Animationen des Studios sein können.

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird die Animation allerdings auch kritisch betrachtet. Zwar sind sich die meisten Fans einig, dass Uma Musume eine ordentliche Qualität an den Tag legt und hoffen deshalb, dass dies auch bei Kagurabachi der Fall sein wird. Schließlich handelt es sich bei dem gezeigten Clip um einen Anime-Film und nicht um eine Serie.

Letztendlich wollen die Fans des beliebten Shonen Manga erst einmal abwarten, welche Personen von Cygames Pictures und Shochiku das Animationsteam leiten und führen werden. Für die Anime-Serie von Kagurabachi gibt es noch kein angekündigtes Veröffentlichungsdatum, aber wenn die Produktion noch in diesem Jahr beginnt, könnte der Anime bereits im Jahr 2025 erscheinen.

Wie ist eure Meinung zu einer Anime-Adaption von Kagurabachi und was erhofft ihr von der Animations-Qualität der Serie?