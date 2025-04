"Netflix, hört doch einfach auf": Beliebter Anime erhält neue Live-Action-Serie - und die wird schon jetzt in Grund und Boden gestampft

Statt einer neuen Kakegurui-Staffel gibt es zunächst die Live-Action-Serie "BET", die schon zur Ankündigung einen schweren Stand hat. (© 2025 Netflix, Inc.)

Was haben Cowboy Bebop, Death Note und Fullmetal Alchemist gemeinsam? Genau, alle drei Anime haben eine Live-Action-Version auf Netflix erhalten, die bestenfalls durchschnittliche Wertungen einheimsen konnte.

Ein weiterer beliebter Anime macht nun alle Anstalten, sich nahtlos in die Reihe mit zweifelhaftem Ruf einzureihen - zumindest, wenn die Fan-Reaktionen auf die Ankündigung ein Anhaltspunkt sind.

2:16 Golden Kamuy: Live-Action-Serie zum Anime startet im Februar auf Netflix

Aus Kakegurui wird "BET" und kaum jemand findet es gut

Es geht um die Ankündigung einer neuerlichen Live-Action-Verfilmung von Kakegurui.

Um die Handlung des seit 2014 publizierten Mangas von Homura Kawamoto und Tooru Naomura kurz zusammenzufassen: Auf der Hyakkaou-Privatschule wird mehr oder weniger alles durch Glücksspiel entschieden. Damit ist nicht zwangsläufig nur einfaches Poker gemeint, sondern teils auch waghalsige Duelle, die dem russischen Roulette nicht unähnlich sind.

Das ist definitiv eine Art, wie eine Privatschule geführt werden kann und auf die Bildschirme gehört, dachte sich Streaminganbieter Netflix und kündigte kurzerhand eine zweite Live-Action-Serie zu Kakegurui an.

Im Gegensatz zur ersten Verfilmung aus Japan, die 2018 über den TV-Kasten flimmerte, zeichnet sich dieses Mal das kanadische Studio "Boat Rocker Media" mitsamt Showrunner Simon Barry (Van Helsing) für die Neuauflage verantwortlich. Diese erhält auch einen frischen Namen: Mit "BET" will euch Netflix in seinen Bann ziehen - die ersten Reaktionen auf den Ankündigungstrailer sprechen allerdings Bände.

Wir haben einige Minuten damit verbracht, eine positive Fan-Reaktion unter dieser Ankündigung zu finden und sind mit leeren Händen zurück an die Tastatur gegangen. Stattdessen gibt es hier eine Auswahl an dem negativen Feedback, das auf die Kakegurui-Macher einprasselt:

Mutmaßlicher Kakegurui-Mitwirkender hält gegen: "Es ist ein alternatives Universum"

Dem gegenüber steht ein mutmaßlicher Mitwirkender an der neuen Kakegurui-Serie, der sich im zugehörigen Subreddit mit einer Antwort auf die ganze Kritik gemeldet hat. Ob der Nutzer "Main-Visual-8189" tatsächlich an der Serie mitgearbeitet hat, lässt sich zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht verifizieren - beachtenswert sind die Aussagen dennoch:

"Ich wollte nur kurz hier vorbeischauen und ein paar Dinge für die Fans klarstellen! (Ich bin selbst ein Fan des Mangas und Animes.) Diese "Verfilmung" ist eigentlich keine richtige Verfilmung. Sie wurde nie mit der Absicht gemacht, kanonisch zum Manga zu sein – daher auch die Begriffe "basiert auf" und "inspiriert von". Wenn ihr euch also entscheidet, die Serie anzuschauen, erwartet keine genaue Übereinstimmung von Charakteren und Handlung! Es handelt sich eher um ein alternatives Universum, das in Amerika spielt."

Warum die Entscheidung auf eine "lediglich inspirierte" Kakegurui-Erzählung gefallen ist, kann der Reddit-Nutzer ebenfalls nur spekulativ wiedergeben.

So sei denkbar, dass Netflix gemerkt habe, dass kanonische Verfilmungen schlecht ankommen – wie in der Einleitung mit Death Note & Co. erwähnt -, sodass man sich mit einer eigenen Interpretation von den Erwartungen lösen will. Ob das tatsächlich funktioniert, bleibt bis zum Serienstart am 15. Mai 2025 abzuwarten.

Wie ist euer Ersteindruck vom Kakegurui-Trailer?