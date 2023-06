Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch ein Pokémon, ihr habt aber nur noch einen Tag Zeit

In Karmesin/Purpur gibt's wieder was geschenkt.

Am 10. und 11. Juni finden die Japan Championships 2023 statt. Um das zu feiern, wird an diesen beiden Tagen, also nur noch bis Morgen, ein kostenloses Pokémon für die aktuellen Editionen Karmesin und Purpur verteilt: Bronzong.

Das Stahl/Psycho-Pokémon der vierten Generation, das sich aus Bronzel weiterentwickelt, wurde bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 von Yasuharu Shimizu eingesetzt, mit dem er dann auch die Senior-Klasse gewonnen hat. (via Nintendo-Connect)

Dieses Pokémon bekommt ihr jetzt über einen Code geschenkt

Pokémon: Bronzong

Bronzong Level: 50

50 Tera-Typ: Stahl

Stahl Item: Überreste

Überreste Attacken: Body Press, Eisenabwehr, Schutzschild, Bizarroraum

Body Press, Eisenabwehr, Schutzschild, Bizarroraum OT: Soramitsu

Soramitsu Pokéball: Jubelball

Diesen Code müsst ihr via Geheimgeschenk-Funktion einlösen:

Code für Bronzong: 22SEN10RCHAMP

Wie lange ist der Pokémon-Code gültig? Ihr habt nur wenig Zeit, um euch Bronzong zu sichern. Der Code funktioniert nur bis zum 11. Juni um 16:59 Uhr deutscher Zeit.

Hier findet ihr eine Übersicht über alle aktuell gültigen Geheimgeschenk-Codes für Pokémon Karmesin und Purpur:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick von Annika Bavendiek

So löst ihr den Pokémon-Code für Karmesin/Purpur ein

Wenn ihr euch das Gratis-Pokémon Bronzong über die Geheimgeschenk-Funktion in Karmesin und Purpur sichern wollt, müsst ihr im Spiel folgendermaßen vorgehen:

Öffnet das Menü, in dem ihr auf den X-Knopf drückt Geht zum Reiter "PokéPortal" Wählt dann "Geheimgeschenk" Wählt "Geschenk empfangen" Zu guter Letzt müsst ihr auf "Per Seriencode empfangen" klicken und den benötigten Code eingeben (in diesem Falle also "22SEN10RCHAMP")

Benötigt ihr den Abo-Dienst Nintendo Switch Online, um Geheimgeschenke einzulösen? Nein, aber ihr müsst eure Nintendo Switch mit dem Internet verbinden, um Boni empfangen zu können. Außerdem muss die Funktion erst im Spiel freigeschaltet werden, was aber sehr früh passiert.