Der nächste Gaming-Hit in 2025: Im diesem Spiel mit Traum-Wertung tourt ihr mit eurem Auto durchs Land und das hatte fast niemand auf dem Schirm

In Keep Driving fahren wir von einer Seite der USA auf die andere und das ist alles andere als einfach.

Keep Driving entpuppt sich als echter Überraschungs-Hit: Das kleine, aber feine Spiel über den Roadtrip unseres Lebens dürften wohl nur die Allerwenigsten auf dem Schirm gehabt haben.

Aber es sahnt gerade eine Traumwertung nach der anderen ab. Auf der Review-Aggregatorseite OpenCritic steht Keep Driving bei einem beeindruckenden Durchschnitts-Score von 89 Punkten und stellt damit den ersten echten Wertungs-Hit des Jahres dar.

Keep Driving trumpft mit genialem Gameplay-Mix, noch besserer Musik und unschlagbarer Atmosphäre auf

Die Story von Keep Driving lebt von Freiheit, Jugend und Nostalgie. Wir kaufen zu Beginn der 2000er Jahre unser allererstes Auto und hören von einem coolen Festival, das am anderen Ende des Landes stattfinden soll. Da wollen wir natürlich hin und weil wir nichts außer sehr viel Zeit haben, machen wir uns auf den Weg, den coolsten und prägendsten Roadtrip unseres Lebens zu erfahren.

So sieht Keep Driving aus (und so klingt es!):

2:19 Keep Driving: Der Launch-Trailer zeigt, wie das coole Roadtrip-RPG funktioniert

So spielt sich das: Wir müssen nicht nur zu Beginn unser Auto auswählen und können das nach und nach anpassen und verändern, nein – wir dürfen auch am laufenden Band Entscheidungen treffen, wie wir Geld verdienen und die hart verdienten Dollars dann wieder ausgeben. Der begrenzte Platz im Kofferraum verlangt cleveres Management und last, but not least können wir auch darüber nachdenken, ob wir Anhalter*innen mitnehmen wollen oder nicht.

Was finden die Leute daran so gut? In den Reviews, die auf Open Critic und Metacritic (wo Keep Driving immerhin bei 84 steht) gesammelt werden, freuen sich die Kritiker*innen vor allem über den nostalgischen Spaß, das unverbrauchte Spielprinzip, den coolen Mix und den Vibe, also die gesamte Atmosphäre des Spiels. Der Soundtrack soll einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Stimmung des Ganzen leisten.

Wir haben es hier also nicht einfach nur mit einem Roadtrip-Simulator zu tun, sondern mit einem spannenden, nachdenklichen und bewegenden sowie herzerwärmenden Roguelike-RPG, das vor Charme und Originalität nur so strotzt. Im Review bei GameRant , das die vollen 100 Punkte vergeben hat, heißt es zu Keep Driving:

"Wenn du jemals auf einen Roadtrip aufgebrochen bist, dich weit weg von zuhause mit einem Fremden angefreundet hast oder dich mit nichts als einer Tasche voller loser Scheine und einer kalten Tasse Kaffee in ein unüberlegtes Abenteuer gestürzt hast, dann wird dir Keep Driving garantiert ein Lächeln auf die Lippen zaubern."

Der einzige Wermutstropfen: Es gibt Keep Driving bisher nur auf Steam, also ausschließlich für den PC oder das Steam Deck. Von einer Konsolen-Version, die eventuell auch für Nintendo Switch (2), PS4/PS5 oder die Xbox erscheinen könnte, war bisher nirgendwo die Rede.

Was ist denn mit den anderen Hits? Klar, es gibt schon den einen oder anderen Hochkaräter, der in diesem noch recht jungen Jahr 2025 erschienen ist. Da fallen euch wahrscheinlich direkt Titel wie Kingdom Come: Deliverance 2 oder Avowed ein. Mit Kingdom Come 2 zieht Keep Driving gleich auf. Avowed bleibt dagegen ein ganzes Stück dahinter zurück.

Wie klingt das für euch, wie findet ihr den Trailer? Hattet ihr Keep Driving eh schon auf dem Schirm oder jetzt Lust darauf bekommen?