Kein OLED, dafür aber HDR: Darum setzt Nintendo bei der Switch 2 auf LCD, obwohl alle auf OLED gehofft hatten

Die Nintendo Switch 2 bringt einige kleine, aber feine Verbesserungen mit sich – aber kein OLED.

Wer einmal das Switch OLED-Modell in Aktion erlebt hat, will danach nicht mehr zum Display der Standard-Nintendo Switch zurück. Dementsprechend hatten alle gehofft, dass die Nintendo Switch 2 direkt auf die OLED-Technik setzt, dem ist aber nicht so. Dank technischer Fortschritte bietet das LCD-Panel aber HDR.

Nintendo erklärt das fehlende OLED-Panel mit den Fortschritten bei der LCD-Technik

Darum geht's: Eine der wenigen Enttäuschungen bei der Nintendo Switch 2-Direct war die Erkenntnis, dass die Switch 2 einen LCD-, und keinen OLED-Bildschirm haben wird. Das wirkt vor allem angesichts des deutlich besseren OLED-Modells bei der Vorgänger-Konsole wie ein Rückschritt.

Aber das muss kein Rückschritt sein: Wie unser GamePro-Technikexperte Chris bereits in einem eigenen Artikel beleuchtet hat, gibt es zwar keine OLED-Nintendo Switch 2, aber der Bildschirm wird trotzdem richtig gut.

Das liegt auch an HDR: Das Display der Switch 2 verfügt über eine höhere Auflösung von 1080p im Handheld-Modus und soll sogar 120 Frames pro Sekunde schaffen. Aber besonders schicke, sehr viel leuchtendere Farben bietet die HDR-Technik.

Das sieht auch Nintendo so: Tetsuya Sasaki erklärt die Entscheidung des Konzerns, statt OLED auf LCD zu setzen, damit, dass es im Bereich der LCD-Technik in den letzten Jahren signifikante Fortschritte gegeben habe (via: IGN).

Außerdem sei der Bildschirm der Nintendo Switch 2 trotz LCD dem des OLED-Modells der Switch 1 allein dadurch schon überlegen, dass es eben HDR gebe, was die alte OLED-Variante immerhin noch nicht vorzuweisen hatte.

Nintendo bleibt vage bei der Technik: Die genauen Details der Hardware-Spezifikationen bleiben nach wie vor unklar. Aber immerhin wurde jetzt bestätigt, dass die Nintendo Switch 2 sowohl Raytracing als auch die Upscaling-Technologie DLSS unterstützt.

Auch im Hinblick auf den Joy-Con-Drift herrscht weiterhin Unklarheit. Die Sticks der Nintendo Switch 2 sollen von Grund auf neu entwickelt worden sein, sich besser anfühlen und weniger Geräusche machen, aber ob Stick Drift weiterhin ein Problem darstellt, wurde noch nicht adressiert.

Hättet ihr lieber ein OLED-Panel in der Switch 2 gehabt, oder nehmt ihr auch mit dem HDR-fähigen LCD-Handheld vorlieb?