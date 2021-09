Kena: Bridge of Spirits lässt euch für die Platin richtig ackern, aber es gibt 'ne Abkürzung

Kena: Bridge of Spirits hält auf PS4 und PS5 eine Platin-Trophäe für euch bereit. Um in dem Action-Adventure den digitalen Pokal zu bekommen, müsst ihr das Spiel nicht nur zwei Mal durchspielen, sondern auch auf viele verpassbare Trophäen achten. Wie ihr euch dank eines Exploits das Leben erleichtert, erfahrt ihr in unserem Trophäen-Guide.

Achtung Spoiler!

Für die gesamte Trophy-Liste gilt eine Spoiler-Warnung, da wir auch versteckte Trophäen aufdecken und die Beschreibungen Hinweise auf den Verlauf der Geschichte geben.

Das ist die Trophäenliste zu Kena: Bridge of Spirits

So sind die insgesamt 42 Trophäen aufgeteilt:

1 Platin

3 Gold

9 Silber

29 Bronze

Rang Name Beschreibung Platin Alle Trophäen erhalten Alle Trophäen aus Kena: Brücke der Geister erhalten. Bronze Jäger im Wald Bogen-Fähigkeit erlernt. Bronze Nutze deine Macht Bomben-Fähigkeit erlernt. Bronze Überkreuzen Schlagfähigkeit erlernt. Bronze Einen Freund gefunden Held Rott ist deinem Team beigetreten. Bronze Haikyo Dorf entdeckt. Bronze In den Wäldern Wald entdeckt. Bronze Das freie Feld Bauernhof entdeckt. Bronze Der einsame Pfad Berschrein erreicht. Bronze Taros Angst Taros Messerrelikt gefunden. Bronze Taros Reue Taros Laternenrelikt gefunden. Bronze Taros Liebe Taros Essensopfer-Relikt gefunden. Bronze Adiras Liebe Adiras Ochsenrelikt gefunden. Bronze Adiras Angst Adiras Hammerrelikt gefunden. Bronze Adiras Reue Adiras Dorfherz-Relikt gefunden. Bronze Toshis Liebe Toshis Dorfwappen-Relikt gefunden. Bronze Toshis Angst Toshis Weihrauch-Relikt gefunden. Bronze Toshis Reue Toshis Harpunenrelikt gefunden. Silber Geistführer Verdorbenen Taro besiegt. Silber Ein schwerer Hammer Verdorbenen Holzschmied besiegt. Silber Ein Anführer geht allein Verdorbenen Toshi besiegt. Gold Balance wiederherstellen Verdorbenen Rottgott besiegt. Bronze Durchdringender Hieb Triff 3 Feinde mit einem einzigen mit Rott infundierten Pfeil. Bronze Erdrücke sie Einen Mottenfeind mit einer Bombe zerstört. Bronze Schnellzug Erziele 3 kritische Trefferpunkte in 3 Sekunden. Bronze Bogenmeister Triff 3 Feinde mit einem einzigen Multischuss. Bronze Scharfschütze Einen Feind durch Abwurf einer Bombe aus der Luft besiegt. Bronze Zwischen die Augen Zerstöre einen Schildstock, ohne seinen Schild zu zerbrechen. Bronze Zurück an den Absender Zerstöre einen Magier mit seiner eigenen Bombe. Bronze Dreifache Bedrohung Zerstöre 3 Feinde mit einer einzigen Parade. Bronze Rott-Kommandeur Verwende 5 Rottaktionen in einem einzigen Kampf. Bronze Dreifachtipp Zerstöre 3 Feinde mit einem einzigen Schlagangriff. Gold Kein Stein unumgedreht Alles Rott gefunden. Silber Hutsammler Alle Rotthüte gesammelt. Silber Fluchsammler Alle verfluchten Truhen geöffnet. Silber Geschickter Geistführer Alle Fähigkeits-Upgrades freigeschaltet. Bronze So gut wie neu Einen Blumenschrein wiederaufgebaut. Silber Restaurationsmeister Alle Blumenschreine wiederaufgebaut. Silber Zenmeister An allen Orten der Meditiation meditiert. Silber Der letzte Halt Alle Geistpost geliefert. Bronze Einmal lachen Ein Bild im Fotomodus aufgenommen Gold Meister-Geistführer Ein Spiel in der Schwierigkeit Meister gewonnen

So lange braucht ihr für Platin: Mit insgesamt knapp 25 Stunden und zwei Durchläufen müsst ihr rechnen, wenn ihr Platin in Kena erreichen wollt. Um euch das Leben sehr viel leichter zu machen, könnt ihr aber auch den folgenden Exploit nutzen.

Spart euch zehn Stunden Spielzeit durch diesen Bug

Für die Trophäe "Meister-Geistführer" müsst ihr normalerweise auf dem Schwierigkeitsgrad Meister das gesamte Spiel durchspielen. Diese schaltet ihr erst beim zweiten Durchlauf frei.

Exploit in Version 1.4: Die derzeit aktuelle Version von Kena: Bridge of Spirits beinhaltet einen Bug, der die Trophäe "Meister-Geistführer" sehr viel einfacher macht (via PowerPyx). Geht dafür folgendermaßen vor:

Beendet die Geschichte und nutzt Schnellreise zum Bergschrein am nördlichsten Punkt der Karte. Macht vor dem Meditations-Punkt einen manuellen Spielstand. Interagiert mit dem Meditationspunkt und dann wird die finale Cutscene abgespielt, die ihr auch überspringen könnt. Im Hauptmenü wählt ihr einen neuen Spielstand und dann den Meister-Schwierigkeitsgrad aus. Wartet bis ihr Kena in der ersten Cutscene steuern könnt und drückt L1. Direkt daraufhin müsst ihr per Options-Button ins Menü und euren manuellen Spielstand aus Schritt 1 laden. Jetzt seid ihr wieder am Bergschrein und das Spiel denkt, ihr spielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Interagiert mit dem Meditationspunkt und schon habt ihr die Trophäe.

Auto-Update abschalten: Da es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Exploit mit der nächsten Version des Spiels gepatcht wird, solltet ihr aus Sicherheit Auto-Updates auf der PS5 und PS4 abschalten.

Das geht auf der PS5 folgendermaßen:

Geht zu Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Automatische Updates Deaktiviert die Optionen Automatischer Download und Im Ruhemodus automatisch installieren.

Und so geht es auf der PS4:

Geht zu Einstellungen > System > Automatische Downloads Deaktiviert das Kontrollkästchen neben der Option Update-Dateien für Anwendungen.

Falls ihr bei Kena Schwierigkeiten beim Fischerschrein haben solltet, dann hat GamePro hier für euch die Lösung parat:

Verpassbare Trophäen im Kampf

Neben der Schwierigkeitsgrad-Trophäe gibt es aber auch zehn Achievements, die mit den Kämpfen zusammenhängen. Alle davon sind verpassbar, da das Spiel nur eine limitierte Anzahl an Begegnungen mit Gegnern hat. Habt deshalb folgende Trophäen immer im Blick:

Durchdringender Hieb

Erdrücke sie

Schnellzug

Bogenmeister

Scharfschütze

Zwischen die Augen

Zurück an den Absender

Dreifache Bedrohung

Rott-Kommandeur

Dreifachtipp

Verpasst ihr eine, dann müsst ihr das gesamte Spiel von vorne starten oder ihr holt sie euch bei einem normalen Durchgang im Meister-Schwierigkeitsgrad.

Lohnt sich Kena: Bridge of Spirits?

Ihr habt Lust auf das Spiel bekommen und wollt wissen, ob es etwas für euch sein könnte. Dann schaut doch in den GamePro-Test zu Kena: Bridge of Spirits:

Holt ihr euch die Platin? Legt ihr viel Wert auf Trophäen oder sind sie euch egal? Vielleicht deaktiviert ihr sogar die Benachrichtigungen, um euch auf das Spiels zu konzentrieren. Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!