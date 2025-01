Vor 25 Jahren hat sich dieser PS1-Klassiker öfter verkauft als Tony Hawk's Pro Skater, heute gilt er eher als Geheimtipp - Habt ihr ihn gespielt?

Kennt ihr noch diesen alten Verkaufsschlager?

Als die erste PlayStation am 3. Dezember 1994 erschien, läutete sie eine ganz besondere Zeit ein, denn auf mittlerweile fünf stationären Konsolen konnten wir eine Vielzahl von unvergesslichen Spielen erleben.

Schauen wir uns die Liste der meistverkauften PS1-Spiele an, sehen wir dort einige Namen, die auch heute noch aktuell sind. Mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren landet mit Final Fantasy 7 sogar ein Spiel auf Platz 2, das durch das dreiteilige Remake aktuell wieder in aller Munde ist.

Ein Titel sticht aber etwas aus der Liste heraus und landet auf Platz 21 – noch vor PS1-Schwergewichten, wie Tony Hawk's Pro Skater und Resident Evil 3.

Verkaufsschlager auf PS1, heute kaum beachtet

Der Titel, um den es heute geht, erschien 1995 als Launch-Titel der Playstation, parallel aber auch noch auf dem Atari Jaguar, dem Sega Saturn und unter MS-DOS auf dem PC. Später folgten dann noch Umsetzung für andere Plattformen, wie etwa den Game Boy Advance und den Nintendo DS. Seit 2016 können wir den Plattformer sogar auf Mobile (iOS, Android) spielen.

Im Anschluss veröffentlichte das Studio hinter dem Erfolgshit noch vier weitere Spiele mit der titelgebenden Spielfigur und tatsächlich soll es, zehn Jahre nach dem bisher letzten Teil, aktuell wohl Pläne geben, das Franchise zurückzubringen.

Wisst ihr denn schon, um welchen Titel es geht? Wenn nicht, hilft euch vielleicht die Info, dass das Spiel von Ubisoft stammt und dort ursprünglich von Beyond Good & Evil-Erfinder Michael Ancel entwickelt wurde. Eben dieser soll sogar erneut mit dem Publisher in Verbindung stehen, um zumindest als Berater am nächsten Teil mitzuwirken.

Seinen letzten Auftritt hatte unser gesuchter Held übrigens in Mario + Rabbits Sparks of Hope:

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Epischer Cinematic Trailer macht euch bereit für den Release

Ein besonders markantes Detail: Obwohl die Spielfigur Handschuhe und Schuhe trägt, hat sie eigentlich gar keine Arme und Beine. Trotzdem schafft sie es – mit Hilfe verschiedener freundlicher Charaktere – immer wieder, seine Welt vor fiesen Schurkinnen und Schurken zu befreien.

Okay, wenn ihr es jetzt noch immer nicht wisst, habt ihr sehr wahrscheinlich noch nie einen Teil der Reihe gespielt. Es geht um den ersten Teil von Rayman.

Hier könnt ihr euch den alten Plattformer einmal ansehen:

Kommen wir zurück zur Liste der meistverkauften PS1-Games. Da schafft es der kleine Springer wie bereits erwähnt auf Platz 21 – mit beachtlichen 4 Millionen verkauften Exemplaren. das finden wir durchaus beachtlich, vor allem, wenn wir sehen, welche Titel sonst noch in der Liste auftauchen.

Diese ist nämlich voll von großen Namen, wie Final Fantasy, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot oder Resident Evil. Auf Platz 3 und 1 stehen übrigens Gran Turismo 2 (9.370.000) und Gran Turismo (10.850.000).

Wusstet ihr direkt, um welches Spiel es geht und habt ihr Raymon gespielt? Verratet es uns in den Kommentaren!