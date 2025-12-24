Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat

Kevin stiftet zu Weihnachten wieder Chaos mit direkt zwei Filmen. Das sind die Sendetermine im Free-TV.

Stephan Zielke
24.12.2025 | 07:55 Uhr

Ein Sat.1 wartet ein echter Weihnachtsklassiker auf euch. Ein Sat.1 wartet ein echter Weihnachtsklassiker auf euch.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Manche Filme gehören einfach zu den Feiertagen dazu. Vor allem dann, wenn sie Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken, die man heute vielleicht sogar mit den eigenen Kindern teilt. Kevin – Allein zu Haus ist genau so ein Fall: ein Film, der wie guter Wein gealtert ist und auch nach 34 Jahren noch Familien vor dem Fernseher versammelt.

Darum geht es im Weihnachtsklassiker

  • Film: Kevin - Allein zu Haus (FSK: ab 12)
  • Ausstrahlung: Heute auf Sat1
  • Uhrzeit: 20:15 zur Primetime

Ausgerechnet am Heiligabend bricht bei Familie McAllister das totale Chaos aus. Zwischen Kofferbergen und Reisehektik wird der jüngste Sohn Kevin kurzerhand vergessen. Anfangs genießt er die ungewohnte Ruhe ohne die laute Großfamilie, doch schnell merkt er, dass allein zu Hause zu sein auch seine Schattenseiten hat – vor allem, als zwei Einbrecher die Feiertage für einen Raubzug nutzen wollen.

Video starten 2:06 Kevin - Allein zu Haus - Trailer Deutsch HD

Der Mix aus kindlichem Erfindungsreichtum, Slapstick und den legendären Einbrechern Harry und Marv funktioniert bis heute erstaunlich gut. Gerade an Heiligabend passt das perfekt: wenig Anspruch, viel Herz und genug Humor, um Kinder wie Erwachsene gleichermaßen abzuholen.

Passend also, dass Sat.1 den Klassiker am 24. Dezember um 20:15 Uhr zeigt. Wer nach Bescherung und Weihnachtsessen einfach gemeinsam auf dem Sofa landen will, ist hier genau richtig.

Und am ersten Weihnachtsfeiertag geht es in Runde zwei.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt

vor 2 Minuten

Neue Fallout-Serie wohl in Arbeit, die völlig anders ist als Staffel 2 und trotzdem richtig spannend klingt
Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland   2     1

vor 10 Minuten

Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 3? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland
Riesige PSN-Sicherheitslücke entdeckt: Macht ihr nur einen Fehler, kann euer PlayStation-Account gehackt werden - trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung

vor 21 Minuten

Riesige PSN-Sicherheitslücke entdeckt: Macht ihr nur einen Fehler, kann euer PlayStation-Account gehackt werden - trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung
Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat

vor einer Stunde

Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat
mehr anzeigen