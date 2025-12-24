Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat

Ein Sat.1 wartet ein echter Weihnachtsklassiker auf euch.

Manche Filme gehören einfach zu den Feiertagen dazu. Vor allem dann, wenn sie Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken, die man heute vielleicht sogar mit den eigenen Kindern teilt. Kevin – Allein zu Haus ist genau so ein Fall: ein Film, der wie guter Wein gealtert ist und auch nach 34 Jahren noch Familien vor dem Fernseher versammelt.

Darum geht es im Weihnachtsklassiker

Film: Kevin - Allein zu Haus (FSK: ab 12)

Kevin - Allein zu Haus (FSK: ab 12) Ausstrahlung: Heute auf Sat1

Heute auf Sat1 Uhrzeit: 20:15 zur Primetime

Ausgerechnet am Heiligabend bricht bei Familie McAllister das totale Chaos aus. Zwischen Kofferbergen und Reisehektik wird der jüngste Sohn Kevin kurzerhand vergessen. Anfangs genießt er die ungewohnte Ruhe ohne die laute Großfamilie, doch schnell merkt er, dass allein zu Hause zu sein auch seine Schattenseiten hat – vor allem, als zwei Einbrecher die Feiertage für einen Raubzug nutzen wollen.

Der Mix aus kindlichem Erfindungsreichtum, Slapstick und den legendären Einbrechern Harry und Marv funktioniert bis heute erstaunlich gut. Gerade an Heiligabend passt das perfekt: wenig Anspruch, viel Herz und genug Humor, um Kinder wie Erwachsene gleichermaßen abzuholen.

Passend also, dass Sat.1 den Klassiker am 24. Dezember um 20:15 Uhr zeigt. Wer nach Bescherung und Weihnachtsessen einfach gemeinsam auf dem Sofa landen will, ist hier genau richtig.

Und am ersten Weihnachtsfeiertag geht es in Runde zwei.