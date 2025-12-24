Heute im TV: Ohne diesen Film wäre Weihnachten nicht das Gleiche - Sat.1 zeigt Klassiker, der vor 34 Jahren eine ganze Generation geprägt hat

Manche Filme gehören einfach zu den Feiertagen dazu. Vor allem dann, wenn sie Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken, die man heute vielleicht sogar mit den eigenen Kindern teilt. Kevin – Allein zu Haus ist genau so ein Fall: ein Film, der wie guter Wein gealtert ist und auch nach 34 Jahren noch Familien vor dem Fernseher versammelt.
Darum geht es im Weihnachtsklassiker
- Film: Kevin - Allein zu Haus (FSK: ab 12)
- Ausstrahlung: Heute auf Sat1
- Uhrzeit: 20:15 zur Primetime
Ausgerechnet am Heiligabend bricht bei Familie McAllister das totale Chaos aus. Zwischen Kofferbergen und Reisehektik wird der jüngste Sohn Kevin kurzerhand vergessen. Anfangs genießt er die ungewohnte Ruhe ohne die laute Großfamilie, doch schnell merkt er, dass allein zu Hause zu sein auch seine Schattenseiten hat – vor allem, als zwei Einbrecher die Feiertage für einen Raubzug nutzen wollen.
Der Mix aus kindlichem Erfindungsreichtum, Slapstick und den legendären Einbrechern Harry und Marv funktioniert bis heute erstaunlich gut. Gerade an Heiligabend passt das perfekt: wenig Anspruch, viel Herz und genug Humor, um Kinder wie Erwachsene gleichermaßen abzuholen.
Passend also, dass Sat.1 den Klassiker am 24. Dezember um 20:15 Uhr zeigt. Wer nach Bescherung und Weihnachtsessen einfach gemeinsam auf dem Sofa landen will, ist hier genau richtig.
Und am ersten Weihnachtsfeiertag geht es in Runde zwei.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.