Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin

Epic hat den Start von Season 2 verschoben.

Nachdem vor wenigen Stunden Update 39.40 aufgespielt wurde, haben wir heute eine weitere Info zu Fortnite für euch. Und zwar hat Epic vor wenigen Stunden den Start von Chapter 7, Season 2 um mehr als zwei Wochen nach hinten geschoben. Wann es jetzt losgeht, wollen wir euch natürlich verraten.

Start von Fortnite Chapter 7, Season 2

Los geht's jetzt am 19. März

Ursprünglich sollte die neue Season bereits am 04. März starten. Auf X folgte jetzt jedoch über den offiziellen Fortnite Status-Account die Meldung, dass daraus nichts wird. Dem Post nach arbeitet Epic wohl an einer ganz besonderen Überraschung, die jedoch etwas mehr Zeit benötigt.

0:35 Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends

Love and Legends-Event gestartet

Bis die neue Season startet, erwarten euch jedoch noch allerhand neue Inhalte für Fortnite.

So ist erst am vergangenen Donnerstag das Valentinstagsvent "Love and Legends" gestartet, bei dem ihr den ganzen Februar über unter anderem tägliche Login-Boni abstauben könnt.

Die komplette Roadmap für das Event könnt ihr euch hier anschauen:

Mit Update 39.40 sind zudem einige Items und Skins von KPop Demon Hunters ins Spiel gekommen. Darunter neue Outfits für HUNTR/X und Jinu, die ihr ab sofort im Fortnite-Shop findet.

Seit dem jüngsten Update kann es zudem zu einigen kleineren Problemen je nach Plattform und Modus kommen.

Könnt ihr euch das Update auf Mobile nicht herunterladen, wird empfohlen, das Spiel neu zu installieren. Ein finaler Fix soll Anfang kommender Woche folgen.

Zudem kann es aktuell zu Abstürzen kommen. Ein Fix für Konsolen und PC soll jedoch in wenigen Stunden aufgespielt werden, für Mobile zu Beginn der neuen Woche.

In den vergangenen Stunden wurde bereits der Ranked-Modus gefixt. Wie Fortnite-Status auf X berichtet, wurden die Matchmaking-Zeiten angepasst. Auch seht ihr mittlerweile wieder euren korrekten Rang und auch die Loot-Pools wurden angeglichen.

Wie gefällt euch Season 1 bislang und habt ihr 2026 weiterhin noch viel Spaß im Spiel? Falls ja, schreibt's uns gerne einmal in die Kommentare!