In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert

Solche Worte wollen wir als Enkelkinder lieber nicht hören.

Stardew Valley hat zwar ein paar mitunter düstere Geschichten im Gepäck, fühlt sich aber trotzdem für viele Fans sehr wholesome und schön an. Das liegt insbesondere an der liebevollen Arbeit, die wir in unsere Farm stecken. In einer alten Version des Spiels konnte der nette Großvater aber genau an der Stelle für richtig schlechte Stimmung sorgen.

Auf diesen Großvater hätten wir gar keinen Bock

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat in einem großen Interview ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei unter anderem auch ein witziges Detail verraten (via IGN). An den Großvater, der uns die Farm im Spiel vererbt, denken die meisten von euch bestimmt nur wohlwollend.

In Version 1.0 hätte das aber vermutlich anders ausgesehen. Barone erinnert sich:

Ich erinnere mich an eine lustige Änderung, die ich vorgenommen habe. Als das Spiel damals herauskam, war der Großvater, als er nach zwei Jahren kam und deine Farm bewertete, sehr streng. Es war wirklich schwierig und er war fast schon grob dabei. Er sagte so etwas wie: „Ich hätte die Farm meinem anderen Enkelkind vermachen sollen.“

Barone meint sogar, sich zu erinnern, dass diese Aussage dann endgülig so stehenblieb. Ihm ist allerdings bewusst geworden, dass das nicht die Erfahrung ist, die sich Fans vom Spiel erwartet haben, weshalb er an dem Part noch mal geschraubt und dem Großvater einen Benimm-Workshop verpasst hat.

Inzwischen ist er nicht nur wesentlich freundlicher, sondern kann auch jederzeit wieder gerufen werden, um seine Bewertung zu überdenken. Über die Änderung an der alten Version gesteht Barone: "Ich bereue es nicht. Ich denke, das war der richtige Move. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte."

Jetzt seid aber ihr dran: Was hättet ihr von einer solchen Bewertung gehalten? Hätte sie euch so richtig frustriert oder hättet ihr den strengen Großvater lustig gefunden?