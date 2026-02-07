In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert

Der Großvater hat Stardew Valley-Fans zunächst mit seinem bösen Kommentar die Laune vermiest.

Samara Summer
07.02.2026 | 07:00 Uhr

Solche Worte wollen wir als Enkelkinder lieber nicht hören. Solche Worte wollen wir als Enkelkinder lieber nicht hören.

Stardew Valley hat zwar ein paar mitunter düstere Geschichten im Gepäck, fühlt sich aber trotzdem für viele Fans sehr wholesome und schön an. Das liegt insbesondere an der liebevollen Arbeit, die wir in unsere Farm stecken. In einer alten Version des Spiels konnte der nette Großvater aber genau an der Stelle für richtig schlechte Stimmung sorgen.

Auf diesen Großvater hätten wir gar keinen Bock

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat in einem großen Interview ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei unter anderem auch ein witziges Detail verraten (via IGN). An den Großvater, der uns die Farm im Spiel vererbt, denken die meisten von euch bestimmt nur wohlwollend.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

In Version 1.0 hätte das aber vermutlich anders ausgesehen. Barone erinnert sich:

Ich erinnere mich an eine lustige Änderung, die ich vorgenommen habe. Als das Spiel damals herauskam, war der Großvater, als er nach zwei Jahren kam und deine Farm bewertete, sehr streng. Es war wirklich schwierig und er war fast schon grob dabei. Er sagte so etwas wie: „Ich hätte die Farm meinem anderen Enkelkind vermachen sollen.“

Noch mehr spannende Aussagen Barones könnt ihr in den folgenden Artikel nachlesen:

Stardew Valley-Schöpfer verrät, dass es noch ein Geheimnis gibt, das bislang niemand gefunden hat – und teast sogar an, wo ihr suchen solltet
von David Molke
Stardew Valley-Schöpfer verrät, dass es noch ein Geheimnis gibt, das bislang niemand gefunden hat – und teast sogar an, wo ihr suchen solltet
Stardew Valley 1.7: Zwei neue Romanzen bestätigt und ConcernedApe verrät noch mehr zum nächsten Update
von Maximilian Franke
Stardew Valley 1.7: Zwei neue Romanzen bestätigt und ConcernedApe verrät noch mehr zum nächsten Update

Barone meint sogar, sich zu erinnern, dass diese Aussage dann endgülig so stehenblieb. Ihm ist allerdings bewusst geworden, dass das nicht die Erfahrung ist, die sich Fans vom Spiel erwartet haben, weshalb er an dem Part noch mal geschraubt und dem Großvater einen Benimm-Workshop verpasst hat.

Inzwischen ist er nicht nur wesentlich freundlicher, sondern kann auch jederzeit wieder gerufen werden, um seine Bewertung zu überdenken. Über die Änderung an der alten Version gesteht Barone: "Ich bereue es nicht. Ich denke, das war der richtige Move. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte."

Jetzt seid aber ihr dran: Was hättet ihr von einer solchen Bewertung gehalten? Hätte sie euch so richtig frustriert oder hättet ihr den strengen Großvater lustig gefunden?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert

vor 14 Stunden

Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Schöpfer verrät, dass es noch ein Geheimnis gibt, das bislang niemand gefunden hat – und teast sogar an, wo ihr suchen solltet

vor 3 Tagen

Stardew Valley 1.7: Zwei neue Romanzen bestätigt und ConcernedApe verrät noch mehr zum nächsten Update

vor 4 Tagen

Stardew Valley-Fan findet alten Spielstand mit einem Feature, das es gar nicht mehr gibt – und wir sollten alle dankbar sein, dass Concerned Ape es rausgenommen hat
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert

vor 13 Minuten

In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert
Das sind die 5 meistgesehenen Animes auf Netflix - Platz 5 hatten wir aufgrund der harten Kritik gar nicht erwartet

vor 58 Minuten

Das sind die 5 meistgesehenen Animes auf Netflix - Platz 5 hatten wir aufgrund der harten Kritik gar nicht erwartet
PS Plus im Februar 2026 - Neue Extra-Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor einer Stunde

PS Plus im Februar 2026 - Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
Hat voll die Levi-Vibes: One Piece-Leaks zu Kapitel 1173 zeigen Zorro im Kampf gegen gefährliche Feinde und Fans denken dabei sofort an einen Schlüsselmoment aus Attack on Titan

vor einer Stunde

"Hat voll die Levi-Vibes": One Piece-Leaks zu Kapitel 1173 zeigen Zorro im Kampf gegen gefährliche Feinde und Fans denken dabei sofort an einen Schlüsselmoment aus Attack on Titan
mehr anzeigen