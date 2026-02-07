Fallout-Fan steuerte ein kleines Detail zur Amazon-Serie bei – und durfte ein Jahr lang nicht darüber reden

Die Fallout-Serie steckt voller kleiner Anspielungen für Kenner der Spielereihe. Manche davon fallen sofort ins Auge, andere entdeckt man erst beim zweiten Hinsehen. In Episode 7 der zweiten Staffel verbirgt sich ein solches Detail fast im Schatten – und erzählt eine besonders schöne Fan-Geschichte.
Eine Schneekugel für Kenner
In einer Szene betritt Cooper Howard alias der Ghul das Lucky-38-Penthouse, bekannt aus Fallout: New Vegas. Auf einem Schreibtisch ist dabei eine Schneekugel zu sehen, unscheinbar platziert, aber für manche Fans sofort ein Begriff.
Im Spiel sind Schneekugeln begehrte Sammelobjekte. Insgesamt elf Exemplare lassen sich in der Spielwelt finden, und wer sie an den Sekuritron Jane verkauft, bekommt stolze 2.000 Kronkorken pro Stück. Entsprechend haben sich die Kugeln über die Jahre zu einem beliebten Easter Egg entwickelt – auch über New Vegas hinaus.
Kein Requisitenbau, sondern echte Fanarbeit
Die Schneekugel in der Serie ist allerdings keine eigens angefertigte Requisite. Wie nun auf Reddit bekannt wurde, stammt sie von einem Fan, der seit Jahren detailgetreue Repliken der New-Vegas-Schneekugeln herstellt und verkauft.
Bereits im März des vergangenen Jahres kaufte das Produktionsteam der Serie mehrere dieser Kugeln. Offiziell durfte der Grund damals nicht genannt werden, doch der Fan übergab sie persönlich im Studio – in der Hoffnung, sie später tatsächlich auf dem Bildschirm wiederzusehen.
Über ein Jahr lang musste er stillhalten, bevor er nun bestätigen konnte: Seine Schneekugel ist in der Serie zu sehen, unter anderem auf der Steuerkonsole von Mr. House.
Von Fans für Fans
Das die Fallout-Serie echter Fan-Service ist, sieht man an den zahlreichen Details, Anspielungen und mit wie viel Achtsamkeit die Geschichte der Welt behandelt wird. Doch dass auch Requisite von Fans benutzt wird, hebt für manche die Serie nochmal auf ein neues Level.
Wer weiß was sich bisher in den Folgen noch versteckt hat und was wir bisher nur noch nicht entdeckt haben? Und was kommt noch? Wir bleiben gespannt.
Habt ihr die Schneekugel beim Schauen entdeckt oder erst jetzt davon erfahren?
