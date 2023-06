Mit den Höllenfluten hat Samara richtig viel Spaß.

Wenn die Höllenflut steigt und Monsterhorden so wie Belohnungen anschwemmt, bin ich ab jetzt sofort zur Stelle! Ich spiele Diablo 4 ganz gemütlich casual und im Couch Koop. Kürzlich habe ich die Kampagne beendet und bin im Endgame gelandet - Für mich was ganz Neues, da ich bisher nur die Diablo 3-Story gezockt habe.

Ich wusste also überhaupt nicht, was mich erwartet und ob mir das überhaupt Spaß machen wird, aber besonders eine der Endgame-Aktivitäten hat mich am Wochenende voll in ihren Bann gezogen: die Höllenfluten (Helltides).

Das liebe ich an den Höllenfluten

Die regelmäßig stattfindenden Ereignisse haben mich so begeistert, weil sie alles mitbringen, was ich mir von einem Diablo wünsche: Zum einen bieten sie eine spaßige Herausforderung - Ich würde sogar sagen: echten Nervenkitzel - zum anderen sind sie richtig schön belohnend.

Bei den Events geht es darum, möglichst viel von einer speziellen Währung namens "Anomale Glut" zu sammeln. Die wird in markierten Zonen von Gegnern gedroppt (und ist auch in kleinen Mengen in der Umgebung zu finden). Die Glut kann ich nutzen, um spezielle Truhen, die Gequälten Geschenke, zu öffnen.

In der Ereignis-Zone muss anomale Glut gesammelt werden.

Diese wiederum spawnen während das Ereignis aktiv ist, ebenfalls in der markierten Zone. Ich kann meine Glut nur während des Events ausgeben, weil sie danach wieder auf Null gesetzt wird. Also renne ich durch das ziemlich weitläufige Gebiet, versuche möglichst viele Feinde niederzustrecken und mir die Truhen zu schnappen, aus denen gerne mal richtig gute Legendarys heraushüpfen.

Samara Summer Samara ist ein Fan von Action-RPGs, greift aber meistens eher zu Soulslikes. Auf Diablo ist sie erst durch den großartigen Diablo 3-Couch Koop gekommen. Der hat sie allerdings so gepackt, dass sie auch bei Diablo 4 von Anfang an dabei war. Sie zockt als Casual und hat wieder am lokalen Zusammenspiel Spaß.

Durch diese Regeln kommt der Nervenkitzel ins Spiel

Das Spannende an den Höllenfluten ist das Risk-Reward-System: Die Truhen spawnen zu unterschiedlichen Preisen und die teuersten werfen natürlich die besten Belohnungen ab. Also ist es für mich verlockend, "billige" Gequälte Geschenke erst mal stehen zu lassen und weiter zu schnetzeln, in der Hoffnung, ich schaffe es dann mit der nötigen Anomalen Glut zu einer hochpreisigen Truhe.

Da gibt es jedoch ein großes Aber: Sterbe ich auf dem Weg, dann verliere ich die Hälfte meiner Glut wieder. Und das ist mir ziemlich unerwartet zum ersten Mal passiert. Eine ganze Weile habe ich ganz in Ruhe Monster umgemäht, ohne dabei auch nur in Gefahr zu kommen.

Doch auf einmal war ich inmitten eines nicht enden wollenden Mobs, gefangen in einem echten Statuseffekt-Gewitter. Ich wurde völlig überrannt.

Ich war schneller tot als ich gucken konnte. Das war mir eine Lehre, machte das Ganze für mich aber auch erst richtig interessant, weil ich ab da angefangen habe, taktischer zu spielen, gut abzuwägen und immer rechtzeitig auf der Suche nach den passenden Truhen zu sein, die zu öffnen auch ein wenig Zeit braucht.

Das ist das Symbol auf der Karte.

Item-Segen für Legendary-Pechvogel

Neben den spaßigen Mechaniken haben die Höllenfluten für mich noch einen richtig schönen Nebeneffekt: Endlich bekomme ich mal Legendarys satt und kann mich mit meiner Ausrüstung austoben. Zwar gibt es viel Kritik daran, dass die Endgame-Aktivitäten zu wenig XP abwerfen, aber ich bin noch nicht so hoch im Level, dass mich das trifft und freue mich einfach über die Legendarys.

Bisher war ich nämlich von der Droprate ziemlich frustriert, da mein Koop-Partner mindestens dreimal so viel legendäre Ausrüstung während der Kampagne bekommen hat und ich mir schon wie ein echter Pechvogel vorkam. Dazu kommt noch, dass wir wirklich wenige Schatzgoblins treffen.

Die Events fühlen sich dagegen richtig belohnend an und das nicht erst, wenn sich die Truhen öffnen, sondern auch schon, wenn sich das Risiko, einen großen Mob zu killen, gelohnt hat und ich durch einen Haufen Anomaler Glut renne und alles einsammle.

Gut, dass das Event so regelmäßig spawnt. Es beginnt immer wieder nach 2:15h und gibt uns dann eine ganze Stunde Zeit, Gegner abzugrasen und Glut zu sammeln. In der Zeit lässt sich einiges abstauben. Besonders einfach ist das, wenn ihr immer gleich zum Start dabei seid. Das klappt am leichtesten, wenn ihr die oben verlinkte Vorhersageseite mit Event-Countdown nutzt.

Die Höllenfluten könnt ihr als Endgame-Aktivität übrigens erst spielen, wenn ihr die Kampagne und den finalen Dungeon absolviert und die Weltstufe auf 3 hochgestellt habt. Sie haben ein rotes Symbol mit der Nachricht: "Die Höllenflut steigt".

Habt ihr euch auch schon an den Höllenfluten versucht und konntet abstauben?