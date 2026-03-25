Die in meinen Augen beste Alternative zum Kindle Colorsoft ist jetzt so günstig wie noch nie!

Der Kindle Colorsoft gilt als der beste E-Reader mit Farbdisplay. Aber die Konkurrenz schläft nicht und diese Alternative aus der Schweiz ist gerade so günstig wie noch nie.

GamePro Deals , Elias Mohr
25.03.2026 | 17:36 Uhr


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Dieser E-Reader kann ohne Probleme mit den Platzhirschen von Amazon mithalten und kostet dabei nur einen Bruchteil. Dieser E-Reader kann ohne Probleme mit den Platzhirschen von Amazon mithalten und kostet dabei nur einen Bruchteil.

Der Kindle Colorsoft ist wohl der E-Reader, der den meisten am ehesten in den Sinn kommt, wenn es um E-Reader mit Farbdarstellung geht. Doch je mehr ich mich mit den Geräten befasse, desto mehr merke ich: Es gibt andere Modelle, die einige Vorteile gegenüber dem Platzhirsch bieten und mein Favorit hat gerade einen Tiefstpreis bekommen.

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Pocketbook Verse Pro Color: drei große Vorteile

Lasst uns direkt mal klären, warum ich den E-Reader aus der Schweiz für das bessere Modell halte. Der in meinen Augen wichtigste Punkt ist das offene Ökosystem von Pocketbook. Die Kindles von Amazon lassen auf ihren Geräten nur E-Books des eigenen Dateiformats zu. Das heißt, ihr könnt auf Kindles nur E-Books lesen, die ihr auch über den hauseigenen Kindle-Store gekauft habt.

Die Farbdarstellung auf dem Display des E-Readers ist stärker, als man zuerst vermuten würde. Die Farbdarstellung auf dem Display des E-Readers ist stärker, als man zuerst vermuten würde.

Zwar gibt es auch die Möglichkeit, andere Dateiformate mit der Funktion Send to Kindle an euren E-Reader zu schicken, aber gerade wenn ihr Vielleser seid, wird das schnell umständlich, wenn ihr den Kindle-Store nicht nutzen wollt. Bei Pocketbook habt ihr von vornherein die freie Auswahl, da hier so gut wie alle gängigen Formate unterstützt werden.

Zudem könnt ihr mit dem Pocketbook nicht nur Bücher kaufen, sondern auch ausleihen. Über die Onleihe-Funktion könnt ihr über die Website der meisten Büchereien in Deutschland bequem von Zuhause E-Books, Comics und andere digitale Medien ausleihen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Büchereikarte.

Mein Erfahrungsbericht
Wie ein Kindle, nur für Comics: E-Reader mit Farbe sind endlich preislich da angekommen, wo sie hingehören
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Und zu guter Letzt ist der Preis des Pocketbook Verse Pro Color wesentlich geringer als der des Kindle Colorsoft. Mit dem aktuell Tiefstpreis bezahlt ihr sogar weniger als die Hälfte als für die Konkurrenz und das für ein Produkt, das auf technischer Ebene locker mithalten kann.

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Für wen lohnt sich ein Farb-E-Reader eigentlich?

Mittlerweile lassen sich nicht nur Bücher, sondern auch Comics und Manga easy digital lesen. Das ergibt aber eben nur dann wirklich Sinn, wenn ihr das auch in Farbe könnt. Zwar ist die Farbdarstellung bei weitem nicht so satt, wie bei einem normalen Handy-Display, aber E-Reader haben sich seit ihren Anfängen ordentlich gesteigert und haben mehr Kontraste und Farbsättigung drauf, als man zuerst erwarten würde.

Comics wie Invincible sehen auch digital unfassbar gut aus. Comics wie Invincible sehen auch digital unfassbar gut aus.

Wenn ihr also vorhabt, nicht nur Bücher, sondern auch Comics von Marvel, DC oder einem anderen Verlag zu lesen, dann greift besser direkt zum Reader mit Farbdarstellung. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Details ihr auf dem Display erkennen werdet. Und vor allem wie wenig ihr dafür zahlt.

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