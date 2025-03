Kindle bei den Frühlingsangeboten: Welche E-Reader reduziert sind und welche sich wirklich lohnen

So gut wie alle E-Reader von Amazon bekommt ihr bei den Frühlingsangeboten mit dicken Rabatten.

Für mich gibt es im Frühling und Sommer nichts schöneres, als mit einem guten Buch im Park oder am See zu liegen und beim Lesen zu entspannen. Aber so schön Bücher auch sind, sie sind auch schwer und oft unpraktisch. Doch da schaffen E-Reader Abhilfe und bei den Frühlingangeboten sind mit den Amazon Kindle einige der besten und beliebtesten Modelle gerade sehr günstig.

Ob es neben dem Kindle noch andere interessante Angebote für E-Reader gibt, verrate ich euch am Ende des Artikels.

Mit dem modernsten und leistungsstärksten Kindle könnt ihr so viel mehr machen, als nur lesen

Der Kindle Scribe ist E-Reader und Notizbuch in einem. Mit dem mitgelieferten Eingabestift könnt ihr ganz einfach Notizen festhalten, Zeichnungen festhalten und sogar in eure Bücher schreiben, ohne sie auf ewig zu verschandeln. Dank Active Canvas erstellt das Kindle Scribe automatisch Platz für deine Notizen und passt sich den gezeigten Inhalten an.

Auf dem Amazon Kindle Scribe schreibt ihr fast so wie auf echtem Papier.

Andere E-Reader mit der Möglichkeit, selbst Notizen festzuhalten gibt es zwar, diese sind aber meist teurer als der Amazon Kindle Scribe. Wer also nicht nur lesen möchte, sondern seinen Kindle auch als Unterstützung auf der Arbeit, in der Uni oder im Alltag benutzen möchte, kann beim Frühlingsangebot auf Amazon bedenkenlos zuschlagen.

Der klassische Kindle kostet im Frühlingsangebot weniger als 100€!

Den leichten und kompakten Amazon Kindle gibt es inzwischen bereits in der elften Generation und mit jeder wird er ein kleines bisschen besser. Mit einem 6 Zoll-Display passt der kleine Kollege in jede Hosentasche und ist mit 158 Gramm federleicht. Selbst das kleinste Taschenbuch wiegt mehr.

Lest eure Bücher mit dem Amazon Kindle jederzeit und überall.

Mit 16 GB Speicherplatz könnt ihr leicht mehrere tausende Buchseiten abspeichern. Der klassische Kindle ist für alle etwas, die einen wirklich kleinen und kompakten E-Reader suchen und dafür keine Unsummen ausgeben wollen. Im Frühlingsangebot zahlt ihr für den neuesten Kindle gerade mal 99 Euro.

Farbenfroh in den Frühling: Der Kindle Colorsoft

Wer neben Büchern auch Comics und Graphic Novels lesen will, der kann mit dem normalen Kindle leider nicht so viel anfangen, da dieser kein Farbdisplay hat. Wenn ihr Farben beim Lesen genießen wollt, dann solltet ihr zum Kindle Colorsoft greifen.

Neben dem Farbdisplay ist der Kindle Colorsoft mit sieben Zoll auch etwas größer, als der klassische Kindle und verfügt mit 32 GB auch über wesentlich mehr Speicherplatz. Ein weiterer Vorteil des Farbdisplays: Ihr könnt Text nun auch in verschiedenen Farben markieren, um bestimmte Stellen später schneller wiederzufinden.

Ihr habt keine Lust auf ein Kindle? Diese Alternativen gibt es

Bei den Frühlingsangeboten sind die Kindle von Amazon leider die einzigen reduzierten E-Reader, trotzdem können Modelle anderer Marken für euch die bessere Wahl sein. Denn so gut Amazons E-Reader auch sein mögen, sie bieten einige Funktionen nicht, die Konkurrenz hat. Im Wesentlichen sind das für mich zwei Punkte:

Unabhängigkeit vom Kindle-Shop: Wer sein eBooks nicht bei Amazon sondern lieber bei Thalia, Hugendubel oder einem anderen Shop kaufen will, kommt mit dem Kindle nicht weit. Diese sind nämlich an den Buch-Shop von Amazon verknüpft und lassen andere Anbieter gar nicht erst zu.

Wer sein eBooks nicht bei Amazon sondern lieber bei Thalia, Hugendubel oder einem anderen Shop kaufen will, kommt mit dem Kindle nicht weit. Diese sind nämlich an den Buch-Shop von Amazon verknüpft und lassen andere Anbieter gar nicht erst zu. Zugriff auf die Onleihe: Mit der Onleihe könnt ihr so gut wie jeder Bücherei, die Onleihe erlaubt und bei der ihr einen Ausweis habt, eBooks einfach ausleihen, ohne sie kaufen zu müssen. Mit diesem Feature könnt ihr euch richtig Geld sparen. Vermutlich mehr, als ihr gerade im Frühlingsangebot sparen würdet.

Wenn ihr auf der Suche nach einem klassischen E-Reader seid, der unabhängig von Amazon ist, dann kann euch den Tolino Shine 4 empfehlen. Der E-Reader ist aus einer Allianz der deutschen Buchhändler entstanden und gibt euch Zugriff auf so gut wie jede Buchhandlung, die eBooks anbietet.

Wenn ihr auf der Suche nach einem E-Reader mit Farbdarstellung sucht, dann rate ich euch, zum Pocketbook Verse Pro Color zu greifen. Der hat nicht nur die oben genannten Vorteile, sondern ist auch ohne Frühlingsangebot ein ganzes Stück günstiger als der Amazon Kindle Colorsoft.