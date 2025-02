Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich hat absurd-witzige Ausreden, wenn er bei Straftaten erwischt wird - hier ist unser Highlight

Heinrich gehen selten die Worte aus.

Habt ihr damals in der Schule auch behauptet, euer Hund habe die Hausaufgaben gefressen? Ähnlich glaubwürdige Ausreden hat Heinrich in Kingdom Come: Deliverance 2 auf Lager, wenn er auf frische Tat bei Verbrechen ertappt wird. Wie er diese vorträgt und wie die Wachen darauf reagieren, ist teilweise Comedy pur.

Wir haben unsere liebste "Notlüge" für euch aufgezeichnet. Heinrich ist kein Einbrecher, sondern nur ein Schmied mit einem Herz aus Gold, ganz ehrlich!

Heinrichs Ausreden in KCD2 sind einfach grandios

Eigentlich ist es nicht unbedingt ratsam, sich in Kingdom Come bei Verbrechen ertappen zu lassen. Stellen uns nämlich die Wachen, hat das schnell heftige Konsequenzen wie Peitschenhiebe oder ein hohes Bußgeld.

Das gilt aber vor allem für den Anfang des Spiels. Ist Heinrich nämlich später redegewandt, kann er seinem Gegenüber so manch wilde Geschichte auftischen und damit davonkommen. Seht selbst:

1:22 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich hat eine geniale Ausrede, wenn er beim Einbruch erwischt wird

Autoplay

Ein Reinigungsgerät, das wie ein Dietrich aussieht – so richtig scheint die Wache das Heinrich auch nicht abzukaufen, aber letztendlich lässt sie den "hilfsbereiten" Schmied damit durchkommen. In Gesprächen kommt es vor allem auf die zu der Option passenden Charakter-Werte an. Aber auch das Charisma spielt eine Rolle.

Richtig praktisch ist dafür auch der Wissenschafts-Perk "Geisteswissenschaften". Habt ihr den freigeschaltet, wird euch nämlich angezeigt, wie schwierig es ist, mit der gewählten Antwort Erfolg zu haben. Wie euch das angezeigt wird, könnt ihr ebenfalls im Video sehen.

Je nachdem, bei was Heinrich erwischt wurde, variieren seine Flunkereien natürlich auch. Wird er beispielsweise in einem privaten Bereich ertappt, kann er eine Geschichte über eine Näherin erzählen, die ihn in die Falle gelockt hat – inklusive eines bemerkenswert schlechten Wortwitzes übers "Näherkommen" (ihr versteht: wie "Näherin").

Jetzt seid ihr aber gefragt: Wie geht ihr in der Regel vor, wenn ihr ertappt werdet und welche von Heinrichs Ausreden hat euch bisher am besten gefallen?