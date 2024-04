Kingdom Come: Deliverance 2 vorbestellen – Jetzt für PS5 & Xbox Series X mit Preisgarantie bei Amazon sichern

Noch in diesem Jahr könnt ihr euch mit Kingdom Come: Deliverance 2 wieder in eine Mittelalter-Open-World stürzen.

Erst vor wenigen Tagen wurde Kingdom Come: Deliverance 2 mit einem spektakulären ersten Trailer angekündigt. Jetzt könnt ihr das Mittelalter-Rollenspiel bereits bei Amazon vorbestellen, und zwar sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X:

Der Preis liegt derzeit bei 69,99€. Wie üblich bietet Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger.

2:35 Kingdom Come: Deliverance 2 - Erster Trailer enthüllt das kommende Mittelalter-Epos

Wann ist der Release von Kingdom Come: Deliverance 2?

Kingdom Come: Deliverance 2 soll noch 2024 für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht, höchstwahrscheinlich können wir erst Ende des Jahres mit dem RPG rechnen.

Gibt es einen Preorder-Bonus oder eine Collector’s Edition?

Bislang wurden weder Vorbesteller-Boni noch besondere Versionen wie eine Collector’s Edition für Kingdom Come: Deliverance 2 vorgestellt. Da der Release noch relativ weit entfernt ist, hat das allerdings nicht viel zu bedeuten. Entsprechende Ankündigungen könnten noch folgen.

Was ist Kingdom Come: Deliverance 2 überhaupt?

9:48 Kingdom Come: Deliverance 2 kommt! Und es wird riesig

Wie schon der Vorgänger ist Kingdom Come: Deliverance 2 ein Rollenspiel, das in einer vergleichsweise authentischen Spielwelt im europäischen Mittelalter angesiedelt ist. Auf Magie und Monster wird also verzichtet. Stattdessen bekämpft ihr menschliche Gegner mit Schwert und Bogen aus der First-Person-Perspektive.

Die Welt soll diesmal etwa doppelt so groß sein wie im rund 17 Quadratkilometer umfassenden Vorgänger. Sie soll allerdings in zwei getrennte, jeweils frei erkundbare Gebiete unterteilt sein, nämlich eine eher ländliche Gegend und eine große Stadt inklusive Umland.

Wir werden erneut in die Haut des Schmieds Heinrich schlüpfen, dessen Aufstieg zum Ritterknappen wir im ersten Kingdom Come: Deliverance erlebt haben. Die Geschichte, die sich um den schon damals thematisierten Angriff auf Heinrichs Heimatdorf drehen soll, soll allerdings auch völlig ohne Vorkenntnisse verständlich sein.

