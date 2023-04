Unrecord auf PS4: Kommt das Grafikwunder auch für Konsolen?

Das bisher veröffentlichte Material von Unrecord ist kaum von der Realität zu unterscheiden.

Der erste Trailer zu Unrecord sorgte vor einigen Tagen für kräftiges Augenreiben bei vielen und direkt im Anschluss für die Frage: Ist das wirklich Grafik oder ein Video? Denn die Optik des Shooters sieht derart "echt" aus, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. So nahe, dass es auch aufgrund der Thematik – zu sehen ist die Bodycam-Footage eines Polizeieinsatzes – auch ziemlich abstoßend wirken kann.

Trotzdem – oder auch deswegen – steht Unrecord derzeit im Fokus des Interesses und viele werden sich fragen, wann das Spiel erscheint und ob man es auch auf den Konsolen – also PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Co. spielen können wird.

Kommt Unrecord auf Konsole? Die Antwort fällt aktuell eindeutig aus:

Nein, eine Konsolenversion von Unrecord gibt es derzeit nicht.

Bislang ist der Titel ausschließlich für den PC (Steam) angekündigt, ein konkretes Release-Jahr gibt es noch nicht, gemunkelt wird aber über einen Termin irgendwann zwischen 2024 und 2026. Zu einer möglichen Konsolenumsetzung von Unrecord hat sich Entwickler Drama bislang nicht geäußert.

Ihr habt den Trailer von Unrecord noch nicht gesehen? Hier ist er:

Ist ein Konsolen-Release von Unrecord in der Zukunft ausgeschlossen?

Zum aktuellen Zeitpunkt sollten wir davon ausgehen, dass der Titel nur für den PC erscheinen wird. Das schließt allerdings natürlich nicht aus, dass Unrecord irgendwann in der Zukunft auch auf die Konsolen kommen könnte.

Zunächst einmal wird aber an der PC-Version gearbeitet und bis diese fertig ist, wird vermutlich noch einige Zeit ins Land gehen. Sollte sich an den den Konsolenplänen von Drama etwas ändern, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns.

Unrecord ploppte im April 2023 quasi aus dem Nichts auf und beeindruckt vor allem mit seiner enorm detaillierten und realistisch wirkenden Optik. Als Engine für den Shooter fungiert die Unreal Engine 5, zusätzliche Effekte wie das der Realität stark nach empfundene Kameragewackel und die Animationen der Arme bzw. der Waffe verstärken diesen Eindruck zusätzlich.

Würdet ihr Unrecord auf Konsolen spielen wollen?