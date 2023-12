Dieser extrem realistische Ego-Shooter will eine noch bessere Grafik als GTA 6 haben, Macher zeigt den Unterschied

Unrecord möchte es im Trailer mit GTA 6 aufnehmen.

Mitte April hat das kleine Team von Studios DRAMA erstmals den Polizei-Shooter Unrecord in Bewegung gezeigt. In einem Trailer wurde ein kurzer Gameplay-Schnipsel präsentiert, in dem eine Spezialeinheit ein verlassenes Gebäude stürmt, um Kriminelle auszuschalten.

Die dargestellten Szenen wirkten in Anbetracht realer Polizeigewalt so authentisch, dass sie regelrechten Ekel bei einigen Zuschauer*innen hervorriefen.

Danach wurde es still um Unrecord. Im Zuge des Rekorde brechenden Ankündigungs-Trailers zum Gangster-Spiel GTA 6 legten die Entwickler*innen jedoch nun nach und zeigten neue Szenen aus dem Action-Titel auf Basis der Unreal Engine 5.

Unrecord zog mit seiner ultrarealistischen Grafik viel Kritik auf sich

Das Besondere an Unrecord ist die Kameraperspektive: Der Ego-Shooter imitiert eine Body Cam, also eine Kamera, die bei Polizist*innen auf Brusthöhe angebracht ist und deren Einsätze filmt. Gleich mehrere Linseneffekte sorgen dabei für einen extrem hohen Realismusgrad, etwa Farbverschiebungen, überbelichtete Bildausschnitte und die permanente Fischaugenoptik. Hinzu gesellen sich clever gesetzte Kameraneigungen sowie Erschütterungen und die Illusion ist quasi perfekt.

2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Einige schwach ausgeleuchtete Stellen, flimmernde Reflexionen oder ausgefranste Schatten zeigen zwar auch deutlich, dass es sich im Kern um ein Videospiel handelt, viele Spieler*innen unterstellten dem Titel aufgrund seiner Grafik aber dennoch, ein Fake zu sein.

Daraufhin stellte der leitende Entwickler klar, dass das im Trailer gezeigte Level tatsächlich in spielbarer Form existiert:

Viel schwerer dürfte aber wohl auch der Vorwurf wiegen, dass Unrecord durch Polizeibeamte ausgeführte Gewalttaten verharmlost darstellt. Beziehungsweise mit seiner authentischen Grafik und den Verpixelungen über den Gesichtern der Feinde zu stark an Szenen aus Nachrichtensendungen oder Live Videos erinnert.

Kurz nach dem Erscheinen des ersten Trailers versicherte das französische Studio hinter Unrecord keine "regionale" (in dem Fall: US-amerikanische) Politik aufzugreifen und jede Form von Rassismus, Diskriminierung sowie Gewalt gegen Frauen und Minderheiten abzulehnen.

Wie unpolitisch ein Spiel mit einer realitätsnahen Polizei-Thematik – wie Unrecord sie zweifelsfrei hat – sein kann, bleibt aber fraglich. Zumindest blieb DRAMA uns den Beweis bislang schuldig.

Unrecord meldet sich mit nicht weniger realistischem Clip zurück

Aktuelles Material des Studios kann den Kritikpunkt auch nicht gerade entkräften. Erst vor wenigen Tagen stellte der Chefentwickler Alexandre Spindler mit den Worten "Wir sind auch noch da" ein kurzes Video ins Netz, das eine Body Cam-Szene des aktuellen GTA 6-Trailers mit zuvor unveröffentlichten Impressionen aus Unrecord mischt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu sehen ist größtenteils eine Erweiterung des Altbekannten. Statt aber lediglich eine Pistole in den Händen zu halten, durchkämmt der namenlose Protagonist mit Sturmgewehr und Maschinenpistole bewaffnet stillgelegte Industriegebiete, Rohbauten und Keller.

Dabei kommt es zu Schusswechseln und gegen Ende des Trailers auch noch zu einer spektakulären Verfolgungsjagd.

Die Verfolgungsjagd am Ende des neuen Videos wirkt ebenfalls wie echtes Polizei-Footage.

Wie auch zuvor sorgt eine realistische Beleuchtung im Zusammenspiel mit glaubwürdigen Kamerabewegungen und dem authentischen Body Cam-Look für eine täuschend echte Optik.

Seit der Kontroverse hat sich also nicht viel getan – Unrecord setzt noch immer voll auf Hyperrealismus (dieses Mal in abwechslungsreicheren Umgebungen) und zeigt nichts von der "Story-getriebenen Spielerfahrung", um die in dem Einzelspielertitel eigentlich gehen soll.

GTA 6 muss eindeutig klein beigeben, aber nur für zwei Sekunden

GTA 6 und Unrecord sind kaum vergleichbar. Denn während der Rockstar-Titel in einer gigantischen Welt spielt und bereits im Trailer einen massiven Fokus auf die Handlung legt, stellt Unrecord verschwindet kleine Areale mit bestmöglicher Grafik in den Mittelpunkt.

Dass die knapp zwei Sekunden kurze Body Cam-Szene von GTA 6 nicht mit Unrecord mithalten kann, kommt also keineswegs überraschend.

Im Gegensatz zu Rockstar muss Studios DRAMA jedoch erst einmal unter Beweis stellen, dass aus einer täuschend echten Tech-Demo ein fertiges Spiel werden kann. Nicht, dass am Ende ein Desaster wie bei The Day Before droht:

Bei dem (unglaublich verbuggten) Extraction-Shooter war auch erst nicht ersichtlich, was uns für ein Spiel erwartet, und so wirklich können wir das auch bei Unrecord noch nicht festmachen.

Im kommenden Jahr sollen laut der Entwickler*innen aber immerhin mehr Details zu dem PC-Shooter folgen, der laut DRAMA auch noch eine Konsolenversion erhalten könnte. Zuerst bleibt aber abzuwarten, was der Titel abseits seiner fast schon unangenehm guten Grafik zu bieten hat.

Trifft Unrecord mit seiner Optik bei euch einen Nerv oder schreckt euch das realistische Szenario eher ab?