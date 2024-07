Jetzt kostenlos auf Steam: In diesem düsteren Cyberpunk-Taktikspiel ballert ihr euch durch die Berliner Technoszene der Zukunft

In All Walls Must Fall können wir die Zeit manipulieren und ein Berlin der Zukunft erkunden.

Wir haben gute Neuigkeiten: Ihr könnt euch ein kleines, aber feines Cyberpunk-Spiel völlig umsonst bei Steam gönnen. Der Titel hat bisher rund 10 Euro gekostet, steht jetzt aber dauerhaft komplett gratis zur Verfügung. Das Sci-Fi-Game All Walls Must Fall setzt auf düstere Echtzeit-Erkundung, Rundentaktik, einen richtig coolen Techno-Soundtrack und jede Menge Neo-Noir-Flair.

Darum solltet ihr euch All Walls Must Fall gratis bei Steam sichern

Darum geht's: In der alternativen Geschichtsschreibung von All Walls Must Fall steht die Berliner Mauer auch noch im Jahr 2089. Der kalte Krieg dauert schon 150 Jahre und mittlerweile verfügen beide Seiten über fortschrittliche Zeitmanipulationstechniken. Wir stecken als Agent, der ebenfalls die Zeit manipulieren kann, mittendrin. Unser Auftrag ist es, einen Anschlag verhindern, der die ganze Welt vernichten könnte.

1:36 All Walls Must Fall: Das Cyberpunk-Taktikspiel zeigt im Trailer Nachtclub-Partys und Schießereien

So spielt es sich: All Walls Must Fall ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, das an Titel wie Syndicate, X-COM, Jagged Alliance oder Satellite Reign erinnert. Ihr könnt euch zunächst frei im Echtzeitmodus bewegen und die verschiedenen Areale erkunden sowie mit NPCs sprechen. Werdet ihr aber in einem Bereich entdeckt, in dem ihr eigentlich nichts verloren habt oder bringt einen Charakter im Gespräch gegen euch auf, wechselt das Ganze in den Rundentaktik-Modus.

Generell müsst ihr mit euren Ressourcen haushalten. Die wohl wichtigste davon ist die Zeit. Einige Aktionen dauern länger als andere und kosten entsprechend mehr TP. Ladet ihr beispielsweise nach, bewegen sich währenddessen auch die Gegner und hackt ihr einen Computer, dauert das noch länger. Aber ihr dürft die Zeit auch zurückdrehen.

Das Besondere ist die Atmosphäre. Die Macher von All Walls Must Fall bezeichnen den Stil ihres Spiels als "Tech-Noir" und das trifft es wirklich gut. Wir treiben uns hier in einem düsteren, neon-durchfluteten Berlin herum, das noch fieser, trostloser und dreckiger wirkt, als es die Stadt in ihren schlimmsten Stunden tat. Der treibende, elektronische Soundtrack passt perfekt, wenn wir durch die Clubs der Zukunft stromern.

Einziger Wermutstropfen: All Walls Must Fall gibt es nur für den PC und Mac, auf Linux läuft es aber auch. Wollt ihr den Titel allerdings auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X oder der Switch spielen, schaut ihr in die Röhre. Auch auf dem Steam Deck funktioniert es wohl nicht optimal. Hier ist All Walls Must Fall zwar als spielbar gekennzeichnet, aber eben nicht dafür optimiert.

Wie findet ihr All Walls Must Fall? Schnuppert ihr mal rein, wenn es jetzt kostenlos ist?