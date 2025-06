Einkaufscenter in Deutschland stellt Labubu-Automaten bereit, dieser wird von Scalpern vor 100 Wartenden leergeräumt

So sehen die Automaten von Pop Mart aus. (Bild: Andy Feng/Imago)

Der Labubu-Hype ist weiterhin ungebrochen und bringt, wie so oft, nicht nur die guten Seiten in den Menschen zum Vorschein. Während eine ganze Schlange auf ihre Chance an einem Automaten wartete, kauften die ersten diesen einfach komplett leer.

Automat vor wartender Schlange leergekauft

Im Einkaufszentrum "Ruhr Park" in Bochum steht seit ein paar Monaten ein Automat der chinesischen Firma Pop Mart. An diesem Robo Shop können die beliebten Blind Boxen gezogen werden.

Besonders beliebt ist dabei die "The Monsters"-Serie, auch Labubu genannt. Diese kleinen Monsterfiguren sind weltweit stark nachgefragt und teilweise richtig wertvoll. Kürzlich gab es dann tatsächlich erstmals Labubus der "Macaron"-Serie in dem Automaten.

Dieser Drop zog natürlich viele Interessierte an. In Deutschland gibt es bisher keinen offiziellen Shop von Pop Mart, weshalb die Figuren hierzulande im Grunde kaum zu bekommen sind.

Wie ein TikTok-User berichtet, wurde die Vorfreude der allermeisten aber enttäuscht. Offenbar zog eine Gruppe junger Männer, als sie dran waren, einfach eine Figur nach der anderen, bis keine mehr übrig waren.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Schlange der Wartenden erstreckt sich bis auf die Straße und natürlich sind auch einige Kinder dabei, was den Männern aber offenbar egal ist. Ob diese die Figuren für sich selbst gekauft haben, oder, was wahrscheinlicher erscheint, um sie online weiterzuverkaufen, ist unklar.

In den Kommentaren wird intensiv über dieses Vorgehen diskutiert. Einige User sind der Meinung, dass so der freie Markt eben funktioniert, während es viele andere einfach als unpassend empfinden.

Ähnliche Diskussionen hatte es zuletzt auch immer wieder gegeben, wenn Scalper etwa bei Konsolen-Launches überteuerte Hardware über Online-Plattformen verkauft hatten.

Mittlerweile haben die Betreiber*innen des Einkaufszentrums schon reagiert. In einem Video-Statement geben sie an, in Zukunft bewusst nicht mehr anzukündigen, wenn der Automat aufgefüllt wird. So sollen die Chancen besser verteilt werden.

Man arbeite außerdem an einer Möglichkeit, dass pro Karte nur noch eine Figur gekauft werden kann. Man habe monatelang daran gearbeitet, die begehrten Figuren nach Deutschland zu bringen und bittet Interessierte um Fairness.

