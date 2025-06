Labubu vs. Lafufu: So könnt ihr erkennen, ob ihr ein Original oder einen Fake habt

So sieht ein Labubu aus, es gibt die Stofftiere aber in sehr vielen verschiedenen Farben und Ausführungen (Bild: Pop Mart).

Labubus sind der neueste heiße Scheiß: Die Plüschtiere erleben aktuell einen wahnwitzigen Hype. Das dürfte vor allem am Glücksspiel-Faktor liegen, der ähnlich wie Lootboxen funktioniert.

Ihr wisst nämlich wie bei Booster-Packs nie, welches Stofftier tatsächlich in der Box steckt. Das macht einige Labubus sehr selten und weil sie immerzu ausverkauft sind, wird der Markt mit Fake-Labubus aka Lafufus überschwemmt.

So erkennt ihr die Unterschiede zwischen Original-Labubus und Fake-Lafufus

Der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart hat mit den Labubus genannten "The Monsters"-Püppchen einen echten Glücksgriff gelandet. Eigentlich kosten die Dinger nur um die 20 Euro, aber sie sind praktisch immer ausverkauft und können bei besonders seltenen Exemplaren auch richtig wertvoll werden.

Kein Wunder also, dass es auf Amazon und Co. unzählige Lafufus gibt. So werden die nachgemachten Fake-Labubus genannt, die sich mittlerweile ebenfalls größter Beliebtheit erfreuen. Sammler*innen, die etwas auf sich halten (und womöglich auf Wertsteigerungen hoffen), wollen aber natürlich nur die echten Stofftiere.

So erkennt ihr die Unterschiede: Generell lässt sich anhand einiger Kleinigkeiten feststellen, ob ihr es mit einem echten Labubu zu tun habt.

Da wäre zum einen die Beschaffenheit: Bei Labubus dürftet ihr keine Nähte am Rand des Gesichtes erkennen, die Plüschtiere sollten richtig kuschelig sein und auch Form sowie Farben sind mehr oder weniger einzigartig. Auch das Gesicht und die Augen lassen oft im direkten Vergleich Rückschlüsse zu. Habt ihr es mit hochwertigen Materialien und einer stimmigen Haptik zu tun, dürftet ihr ein Original in Händen halten.

Es gibt aber auch handfeste Nachweise: Das Pop Mart-Logo auf dem Karton sollte rot sein und der Streifen zum Öffnen muss sich leicht und gerade aufreißen lassen. Auf der Box findet ihr außerdem einen freirubbelbaren QR-Code, den ihr einscannen könnt. Der führt euch dann auf die offizielle Pop Mart-Seite, wo ihr nachsehen könnt, ob ihr wirklich ein echtes Labubu habt – und ob der Code auch wirklich gerade zum ersten Mal überprüft worden ist (via: TikTok).

Auch das Etikett am Labubu selbst hat bei den Originalen einen QR-Code aufgedruckt, bei den meisten Fakes ist das nicht der Fall.

Der Preis: Kostet ein Labubu weniger als das Original, ist es wahrscheinlich ein Lafufu. Preise unter 15 Euro sollten euch also skeptisch werden lassen.

Außerdem soll sich angeblich mit Hilfe von UV-Licht die Farbe des Aufdrucks auf den Fußsohlen der Labubus verändern lassen (via: Reddit).

In Deutschland gibt es aktuell noch keinen offiziellen Pop Mart-Store. Der erste soll allerdings irgendwann in Berlin eröffnen. Bis dahin gibt es aber ab und zu durchaus die Möglichkeit, in inoffiziellen Stores auch Originale zu ergattern. Allerdings solltet ihr auch hier natürlich Vorsicht walten lassen und genau überprüfen, ob es sich wirklich nicht um Lafufus handelt.

Wie findet ihr den Hype um die Plüschtierchen? Habt ihr womöglich auch schon welche gekauft und wenn ja, warum?