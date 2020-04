Wir kennen jetzt das Land mit den besten Gamern der Welt

Wo leben die besten Spieler? Hat Deutschland gute Spieler? Und wie schneiden diese im Vergleich zu anderen Ländern ab? Spoiler: Offenbar nicht ganz so gut, wenn es nach der Marketing-Seite Kwalee geht. Denn dort wurden Daten aus über 42.000 Achievements aus mehr als 16.000 Spielen herangezogen, um festzustellen, welches Land die besten Spieler besitzt.

Wie ging die Seite vor? Es wurden Daten der Website speedrun.com von 42.032 Achievements aus 16.709 Spielen herangezogen und geschaut, wie viele der Achievements in den jeweiligen Spielen aus welchem Land kommen. Wie repräsentativ dies ist, mag Interpretationssache sein.

Die Liste zeigt zumindest an, welche Länder die Spieler mit den meisten Achievements hat. Ob das dann aber gleich die besten Spieler sind?

Hier die Top 20-Länder:

Finnland Kanada Schweden Neuseeland Australien USA Niederlande Schottland Irland Frankreich Deutschland England Österreich Dänemark Schweiz Lettland Japan Estland Norwegen Belgien

Finnland ist also das Land mit den "besten" Gamern und Deutschland schaffte es nicht mal in die Top 10. Da müssen wir wohl noch etwas an den Skills arbeiten.

Die besten Spieler nach Genres

Doch wie sieht es bei den Spiele-Genres aus? Kwalee zeigt auch auf, in welchen Ländern die besten Rennspieler, die besten Sportspiele-Gamer, die besten Beat'em Up-Fans, sowie die besten Shooter-Spieler leben.

Die besten Rennspiel-Gamer:

Schottland

Estland

Ungarn

England

Finnland

Die besten Sportspiele-Gamer:

Norwegen

Wales

Finnland

England

Kanada

Die besten Beat'em Up-Spieler:

Japan

Ireland

Canada

Sweden

Wales

Die besten Shooter-Spieler: