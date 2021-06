Am 22. November 2021 erscheint der Landwirtschafts-Simulator 22 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X (One). Ihr könnt den neuesten Ableger der Farming-Simulation bereits vorbestellen. Dabei gibt es bei Amazon eine spezielle Day One Edition zu kaufen. Die Collector's Edition des LS 22 gibt es allerdings nur für PC-Spieler.

Der Vorbesteller-Bonus: Wer das Spiel bereits vor Release kauft, bekommt einen kleinen Bonus. Ihr erhaltet das CLAAS Xerion Saddle Trac Pack gratis. Diese enthält die folgenden Items:

CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC

KAWECO XERION SADDLE TRAC Aufbaufass

KAWECO XERION SADDLE TRAC Aufliegerfass

KAWECO OPTI-JECT 800

KAWECO Front-Andocksystem

LS 22 Day One Edition exklusiv bei Amazon

Diesen Bonus enthält die Day One Edition: Wer sich diese Edition bei Amazon kauft, bekommt zusätzlich zum Vorbesteller-Bonus das Mack Trucks Black Anthem Bonus-Fahrzeug dazu.

LS 22 Standard Edition kaufen: Neben der Day One Edition könnt ihr euch natürlich auch die günstigere normale Edition kaufen, falls ihr das Fahrzeug nicht wollt.

Landwirtschafts-Simulator 22 Collector's Edition

Diese Inhalte erwarten euch: Wer die Sammleredition für den PC kaufen will, bekommt allen voran eine USB-Rundumleuchte, die auf Maschinen in eurem Spiel reagiert. Des Weiteren erwarten euch diese Inhalte.

Das Hauptspiel inklusive Handbuch

Modding-Tutorials-DVD

Zwei A2-Poster

24 Hersteller-Sticker

LS 22 Collector's Edition, PC für 69,99 Euro