Last of Us 2 für 7,99€: Holt euch den Actionhit für PS4 & PS5 jetzt zum Spottpreis bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es jetzt The Last of Us Part 2 zum Bestpreis von 7,99€.

The Last of Us Part 2 für PS4 und PS5 könnt ihr jetzt bei MediaMarkt und auch bei Saturn wahnsinnig günstig im Sonderangebot bekommen, nämlich für nur 7,99€. Falls ihr den Exklusivhit bislang tatsächlich ignoriert habt und euch die Serie nun doch Lust auf mehr gemacht hat, ist das die ideale Gelegenheit, ihn endlich nachzuholen. Laut Vergleichsplattformen war das Spiel jedenfalls überhaupt noch nie so günstig zu bekommen. Hier geht’s zum Deal:

Einen Haken hat sie Sache allerdings: Da The Last of Us 2 erst ab 18 freigegeben ist, kommen zum Kaufpreis noch Versandkosten von 4,99€ hinzu. Diese könnt ihr jedoch vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt. Übrigens machen die beiden Händler bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Wie gut ist The Last of Us Part 2?

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Toll inszeniertes Endzeit-Spektakel: Falls ihr auf Singleplayer-Actionspiele mit starkem Fokus auf die Story steht, solltet ihr The Last of Us 2 auf keinen Fall verpassen. Ihr bekommt hier eine aufwendige Inszenierung geboten, wie man sie selbst bei ganz großen AAA-Titeln nur selten findet. Außerdem beeindruckt die atmosphärisch gestaltete, postapokalyptische Spielwelt mit ihrem tollen Artdesign und ihren vielen kleinen Details. Die Story ist knallhart und gerade für Fans des ersten Teils manchmal schmerzhaft, aber auch spannend und mutig.

Bewährtes Gameplay mit offenen Gebieten: Spielerisch bekommt ihr im Grunde die gewohnte Mischung aus Schießen, Schleichen und Erkundung geboten, die man schon aus dem Vorgänger kennt und die nach wie vor sehr gut funktioniert. Allerdings gibt es nun deutlich mehr weite, offene Gebiete, wodurch das Erforschen der Umgebung bedeutsamer wird, zumal wir dafür mit lebenswichtigen Ressourcen belohnt werden.

Mehr darüber, weshalb The Last of Us Part 2 ein großartiges Spiel ist und warum wir stolze 97 Punkte vergeben haben, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test: