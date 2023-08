Launch-Maps bestätigt: CoD Modern Warfare 3 bringt 16 Maps aus dem originalen MW2 zurück und jetzt bin ich sowas von dabei!

Das sind die Launch-Maps von Modern Warfare 3.

Highrise, Rust und Co. – Wer kennt sie noch? Die Maps aus dem originalen Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 zählen für viele Fans der Shooter-Reihe zu den besten CoD-Maps überhaupt. Und wie Entwicklerstudio Sledgehammer jetzt bestätigt, kehren sie in den neuesten Serienableher zurück.

Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) - Das sind alle Multiplayer-Maps zum Release

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Bei den insgesamt 16 Maps handelt es sich um Remastered-Varianten, also grafisch überarbeitete Versionen, der originalen Karten aus dem 2009 erschienenen MW 2.

Bestätigt wurden die Launch-Maps im Rahmen einer Marketing-Aktion von Activision und Sledgehammer (via CharlieIntel). Im Vorfeld des heutigen Enthüllungs-Events haben die Macher eine mysteriöse Handynummer veröffentlicht. Wer dort den Namen einer originalen MW2-Map hinschickt, bekommt als Antwort eine Bestätigung zurück.

Apropos Maps, in unserem großen GamePro-Ranking lassen wir die in unseren Augen 26 besten Call of Duty-Maps Revue passieren:

Einen der beiden ersten Teaser-Trailer zu MW 3 könnt ihr euch hier ansehen:

Linda Sprenger Ich habe damals etliche Spielstunden mit dem Multiplayer des originalen Call of Duty: Modern Warfare 2 verbracht und kenne die Maps des Shooters wohl besser als die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Mittlerweile habe ich der CoD-Reihe aber eher den Rücken gekehrt und spiele maximal ein paar Ründchen Warzone, wenn ich gerade Zeit und Lust habe.



Dass MW3 die Maps aus dem originalen zweiten Teil der Warzone-Reihe zurückbringt, ist für mich als Fan natürlich eine verdammt gute Nachricht und jetzt gibt es auch für mich keine Ausreden mehr, zumindest eine Weile im Multiplayer des diesjährigen CoD zu verbringen, um etwas in Nostalgie zu schwelgen!

Reveal-Event zu Modern Warfare 3 findet heute statt

Heute wird MW3 vollständig enthüllt – und zwar in Warzone 2 im Rahmen eines Ingame-Events, alles Infos dazu findet ihr hier in unserem Liveticker:

Das Enthüllungs-Event findet heute um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) statt. Seid ihr live mit dabei, also zockt entsprechenden Spielmodus zum Event in Warzone 2, dann könnt ihr sogar Belohnungen freispielen, darunter ein neues Assault Rifle.

Release und Plattformen bereits offiziell bestätigt: Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch über die Rückkehr der Maps? Und welche ist euer absoluter Liebling?