Die nächste Nintendo Direct kommt laut Leak schon nächsten Monat und bringt News zu Metroid Prime 4, einem neuem Animal Crossing und vielem mehr

Die nächste große Nintendo Direct kommt auf jeden Fall, die Frage ist nur wann. Laut einem Leak schon im Juli.

Nintendo-Fans müssen auf die nächste Nintendo Direct-Show vielleicht gar nicht mehr lange warten. Zumindest, wenn dieser Leak hier stimmt. Demzufolge plant das Unternehmen, schon im Juli das nächste Event auszustrahlen. Neben haufenweise Ankündigungen erwartet uns dann angeblich auch endlich der Release-Termin für Metroid Prime 4.

Wann kommt die nächste Nintendo Direct zur Switch 2? Laut diesem Leak schon im Juli

Darum geht's: Der Monat Juni neigt sich dem Ende zu und schon nächste Woche geht der Juli los. Falls die Informationen des Podcasters und YouTubers Wood, der den Nontendo Podcast hostet, stimmen, könnte es schon nächste Woche oder jedenfalls irgendwann im Juli jede Menge neue Infos geben.

Was wird in dem Podcast genau gesagt? In der neuesten Folge erklärt Wood, angeblich über Insider-Wissen zu verfügen. Dieser Leak besteht vor allem darin, dass im Juli die nächste große Nintendo Direct stattfindet. Da sich das natürlich nicht überprüfen und bestätigen lässt, gilt auch in diesem Fall wie immer: Ihr solltet das Ganze am besten noch mit Vorsicht genießen.

Diese Ankündigungen soll es bei der nächsten Nintendo Direct laut dem Leak geben

Metaphor: ReFantazio: Der RPG-Hit könnte im Spotlight stehen und eventuell sogar eine physische Switch 2-Version bekommen. Es soll laut Wood aber auf jeden Fall ein großer Download und wahrscheinlich ein "70 Dollar-Game" werden.

Der RPG-Hit könnte im Spotlight stehen und eventuell sogar eine physische Switch 2-Version bekommen. Es soll laut Wood aber auf jeden Fall ein großer Download und wahrscheinlich ein "70 Dollar-Game" werden. GameCube-Shadow Drops: Wenn Wood Recht behält, erscheint womöglich Pokémon Colosseum über Nintendo Switch Online für die Switch 2.

Wenn Wood Recht behält, erscheint womöglich über Nintendo Switch Online für die Switch 2. Death Stranding Director's Cut: Hier gibt Wood selbst zu Bedenken, nicht sicher zu sein, er habe nur gesagt bekommen, dass der erste Teil als Director's Cut für die Switch 2 erscheinen könnte – würde zum kommenden Release von Death Stranding 2 passen.

Hier gibt Wood selbst zu Bedenken, nicht sicher zu sein, er habe nur gesagt bekommen, dass der erste Teil als Director's Cut für die Switch 2 erscheinen könnte – würde zum kommenden Release von passen. The Witcher 3: Switch 2 Edition – Höchstwahrscheinlich würden wir hier auch nochmal zur Kasse gebeten werden, wenn der Titel wirklich erscheint.

– Höchstwahrscheinlich würden wir hier auch nochmal zur Kasse gebeten werden, wenn der Titel wirklich erscheint. Metroid Prime 4: Beyond soll auf der kommenden Nintendo Direct endlich einen Release-Termin verpasst bekommen.

soll auf der kommenden Nintendo Direct endlich einen Release-Termin verpasst bekommen. Ein neues Animal Crossing-Spiel und damit der Nachfolger zu New Horizons soll laut dem Leak ebenfalls bei der nächsten Nintendo Direct angeteast werden. Der Release sei für 2026 geplant.

Ob diese Nintendo Direct wirklich im Juli stattfindet, können wir natürlich leider noch nicht genau sagen. Es wirkt aber zumindest durchaus realistisch, dass in nicht allzu ferner Zukunft noch eine Nintendo-Show abgehalten wird, auf der der Konzern die restlichen Switch 2-Releases des aktuellen und kommenden Jahres ankündigt.

Wir hoffen aber natürlich unter anderem auch auf die Ankündigung eines neuen, großen Mario-Titels sowie auf mehr Informationen und einen Release-Termin von Hollow Knight: Silksong.

Was wünscht und erhofft ihr euch von der nächsten Nintendo Direct? Was glaubt ihr, ist realistisch?