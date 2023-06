Neues Design für PS5-Controller: Extrem cooler DualSense von NBA-Superstar kommt nach Deutschland

So sieht der DualSense im LeBron James-Look aus.

Sony hat Anfang März 2023 bereits ein neues DualSense-Design angekündigt, das aus einer Kollaboration mit dem NBA-Star LeBron James heraus entstanden ist. Nun steht offiziell fest: Der LeBron James-Controller wird auch in Deutschland erhältlich sein, heißt es auf dem PlayStation Blog.

LeBron James Special Edition DualSense- Preis, Release und wo ihr ihn kaufen könnt

Release: 27. Juli 2023

27. Juli 2023 Preis: 79,99 Euro

79,99 Euro Vorbestellbar ab: 29. Juni 2023

Der PS5-Controller im Design des NBA-Stars LeBron James.

Wann und wo erhalte ich den LeBron James-DualSense? Der Controller ist ab 27. Juli in Deutschland erhältlich und kann exklusiv über direct.playstation.com vorbestellt werden. Das Gerät wird außerdem in Österreich, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, in den Benelux-Staaten sowie in den USA verfügbar sein.

Es wird allerdings nur eine limitierte Stückzahl davon geben, schreibt Sony.

Der DualSense-Controller wurde in Zusammenarbeit mit dem Basketball-Starpieler entwickelt und ist im schlichtem Schwarz gehalten. Die große Besonderheit: Das Gerät ist mit unterschiedlichen kleinen Graffiti-Designs und -Sprüchen versehen, auf dem Touch-Pad ist beispielsweise der Spruch "Nothing is given, everything is earned" (Auf deutsch: “Nichts ist geschenkt. Alles muss man sich verdienen” ) oder "Build. Uplift. Empower." (Auf deutsch "Baue auf. Erhebe. Bestärke." ) zu lesen.

Der LeBron James-Controller ist Teil der "PlayStation Playmakers"-Kollaboration, einer Zusammenarbeit von Sony mit ausgewählten Sportler*innen, Schauspieler*innen und Entertainern.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Wie findet ihr den DualSense im LeBron James-Look? Würdet ihr ihn euch kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.