State of Play zu Borderlands 4: Alle neuen Infos zum Gameplay, Koop und mehr in der Übersicht

Wir fassen für euch alles Wichtige aus der State of Play zu Borderlands 4 zusammen.

In rund 20 Minuten hat uns Entwickler Gearbox während einer eigens für Borderlands 4 reservierten State of Play neue Infos über den kommenden Loot-Shooter verraten, der jetzt bereits am 12. September für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Wie bei der Event-Reihe von Sony üblich, fassen wir für euch kompakt alles Wichtige zusammen.

Infos zur Story: Worum geht's in Borderlands 4

Zwar haben wir nichts Neues über den Zeitwächter als Antagonisten von Borderlands 4 erfahren, dafür aber mehr über die Umstände auf Planet Kairos, der großen Spielwiese, die aus vier Zonen besteht – die ihr übrigens nahezu ohne Ladezeiten durchqueren könnt.

Das Spiel knüpft bekanntlich direkt an das Ende von Borderlands 3 an, wo Lilith den abtrünnigen Mond Elpris aus Pandora weg teleportiert hat – und zwar direkt in den schützenden Mantel von Kairos. Die Aktion hat wiederum den Planeten aus dem Gleichgewicht gebracht und überall für Aufstände gesorgt. Bewohner, die eigentlich durch spezielle, an ihrem Körper befestigte Bolzen in Schach gehalten werden, fangen an sich dem Zeitwächter zu widersetzen. Und direkt in dieses Chaos sind die vier neuen Kammerjäger abgestürzt.

Den neuen Trailer zu Borderlands 4 könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

1:38 Der neue Borderlands 4-Trailer von der State of Play

Neue Infos zum Koop

Wollt ihr nicht allein zocken, geht's entweder in den Online-Koop für 4 Personen oder ihr zockt gemütlich im 2-Spieler-Splitscreen auf der Couch.

Das Lobby-System wurde angepasst, um Crossplay zu vereinfachen

Instanzierte Beute: Jede Spieler*in bekommt eigenen Loot

Eine Schnellreise zu euren Mitspieler*innen ist jederzeit möglich

Jede(r) kann seinen eigenen Kampagnen-Schwierigkeitsgrad auswählen

Fortbewegung: So flink war eure Kammerjäger noch nie

Gearbox hat noch einmal demonstriert, wie stark die neuen Bewegungen und Gadgets Einfluss auf das Shooter-Gameplay haben. In Borderlands 4 könnt ihr jetzt über Abhänge gleiten, sliden, einen Doppelsprung ausführen, klettern und euch mit einem Greifhaken von A nach B schwingen.

Zudem könnt ihr jederzeit ein Vehikel heraufbeschwören, um schneller zum Ziel zu gelangen.

Customizen könnt ihr euer Vehikel übrigens auch.

Waffen: Diese 8 Hersteller gibt's

Bereits im Vorfeld der State of Play hat Gearbox von der größten Waffenvielfalt der Reihe gesprochen. Jetzt wurden auch die insgesamt acht Hersteller vorgestellt:

Jakobs: Schwarzpulverwaffen mit hoher kritischer Trefferchance

Schwarzpulverwaffen mit hoher kritischer Trefferchance Maliwan: Elementarwaffen

Elementarwaffen Vladof: schwache Genauigkeit, dafür eine hohe Schussfrequenz

schwache Genauigkeit, dafür eine hohe Schussfrequenz Tediore: wirft Waffen beim Nachladen weg

wirft Waffen beim Nachladen weg Torgue: Explosionswaffen

Explosionswaffen Order: aufgeladene, mächtige Schüsse

aufgeladene, mächtige Schüsse Ripper: vollautomatische Waffen

vollautomatische Waffen Daedalus: verschiedene Munitionstypen

Die unterschiedlichen Eigenschaften der Hersteller könnt ihr übrigens auch auf einer Waffe durch Waffenmods vereinen und so beispielsweise eine Wumme basteln, die explosive Geschosse abfeuert, die aber auch eine hohe Krit-Chance haben.

Sehr cool: Laut Gearbox hat man auf die Stimmen aus der Community gehört und die Dropraten angepasst. So sollen legendäre Gegenstände jetzt deutlich seltener dropen und jeder Fund ein echtes Highlight sein.

Zudem gibt es jetzt sogenannte Kampfmittel, einen eigenen Ausrüstungsslot für schwere Waffen und Granaten, die mit einem Cooldown versehen sind.

Fähigkeiten der Vault Hunter

Borderlands 4 setzt verstärkt auf unterschiedliche Builds und lässt euch bei der Charakterentwicklung mehr freie Hand.

In Borderlands 4 könnt ihr deutlich mehr Builds bauen, als noch im Vorgänger

So hat jeder Kammerjäger drei Action-Skills (Spezialfähigkeiten) mit je einem eigenen Fähigkeitenbaum. Eure Skillung könnt ihr übrigens in Hub-Bereichen zurücksetzen.

Zudem hat jeder Hunter eine sogenannte Eigenschaft, eine spezielle Fähigkeit. Sirene Vex kann so beispielsweise durch das Wechseln der Waffe den Schadenstyp ihrer Raubkatze anpassen. Mal macht der Begleiter Feuerschaden, mal Schockschaden.

Was wir noch Neues gelernt haben

Abschließend führen wir euch noch ein paar kleinere Neuerungen auf, die während der State of Play ebenfalls genannt wurden.

beliebte Borderlands-Charaktere wie Zane, Moxxi und Claptrap sind zurück

es gibt dynamisches Wetter und dynamische Events (Weltenbosse)

ihr bekommt ECHO-4 an die Seite, einen Drohnen-Companion, der Terminals hackt und euch den Weg zeigt

Missionen und Bosse können jederzeit wiederholt werden, ohne das Spiel neu zu laden

Bosse sind jetzt noch größer und herausfordernder

Noch nichts wollte uns Gearbox übrigens über das Endgame verraten, das zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt wird. Auch wird es sicher noch einen Trailer geben, der alle vier Kammerjäger noch einmal dediziert vorstellt.

Wie klingen die neuen Infos zu Borderlands 4 in euren Ohren? Habt ihr Bock auf den Loot-Shooter oder seid ihr noch recht skeptisch?