Von diesem Angebot von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bei Amazon ist sogar Zelda überrascht!

Am 12. Mai 2023 hat das Warten endlich ein Ende: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom kommt endlich raus. Nachdem der Vorgänger Breath of the Wild vor allem wegen seiner Open-World geglänzt hat, warten Fans des Universums schon sehnsüchtig auf den Nachfolger.

Ihr könntet jetzt einer von ihnen werden, mit dem Vorteil, dass ihr nicht lange auf den Nachfolger warten müsstet. Bei Amazon gibt es derzeit The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Angebot für 57,99€. Wenn ihr heute noch zuschlagt, ist das Spiel schon nächste Woche bei euch und somit hättet ihr ca. zwei Monate Zeit, um das Spiel genüsslich auf euerer Nintendo Switch zu zocken.

Die Zeit werdet ihr wohl auch brauchen, denn in die Welt von Breath of the Wild kann man wirklich tief versinken!

Die Open-World von Legend of Zelda: Breath of the Wild

In diesem wunderschönen Panorama könnt ihr schon einen kleinen Einblick in die interessante Welt von Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommen.

Wie bereits erwähnt, wurde dem Spiel vor allem so viel Liebe der Fans entgegen gebracht, da die Open-World wirklich für sich spricht. Man kann sogar so weit gehen, dass Breath of the Wild bisher einer der größten Switch-Hits überhaupt ist. Weltweit hat das Spiel überwältigende Kritiken bekommen. Auch im GamePro-Test konnte das Nintendo Switch Spiel überzeugen:

Die offene Spielwelt von Breath of the Wild ist nicht nur wunderschön, sondern auch absolut gigantisch! Überall gibt es etwas zu entdecken, egal ob Dörfer, Städte, Sehenswürdigkeiten oder Geheimnisse, es ist alles dabei. Erkunden macht in dieser Open-World richtig Spaß! Selten werden euch so viele Freiheiten gegeben, wie in dieser Spielwelt. Es geht viel weniger darum, wo euch das Spiel hinleiten möchte, sondern eher darum, was ihr euch schon zutraut und was noch nicht. Ihr könntet theoretisch direkt nach dem Startgebiet zum Endboss maschieren!

Während das Spiel im Vergleich zu den früheren Zelda-Spielen einiges anders macht, gelingt es dennoch, das typische Spielgefühl von damals zu erwecken. Das mag vor allem daran liegen, dass ein Fokus auf bekannte Gameplay-Mechaniken gelegt wurde. Wer also die Reihe noch aus den Nintendo DS Zeiten kennt, wird hier auf nostalgische Elemente stoßen: Es erwartet euch eine Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln. Letzteres hat mich immer zur Weißglut getrieben!

Schlagt also unbedingt bei dem Breath of the Wild Amazon Angebot zu, wenn ihr euch viel Spielspaß in einer frei begehbaren Open-World sichern wollt.

Der Nachfolger: Legend of Zelda - Tears of Kingdom

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Handelt es sich nun bei Tears of Kingdom um einen würdigen Nachfolger der Reihe? Das ist bisher schwer zu sagen, da das Spiel noch in seinen Startlöchern steht. Bekannt ist aber, dass es an die Ereignisse aus Breath of the Wild direkt anknüpfen wird.

