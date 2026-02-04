LEGO bringt noch dieses Jahr ein KPop Demon Hunters-Set und ein Leak verrät schon mehr als der Teaser

Der im vergangenen Jahr erschienene Animationsfilm KPop Demon Hunters hat gleich mehrere Rekorde gebrochen. Die Geschichte um eine K-Pop-Girlgroup, die tagsüber Superstars sind und nachts Monster jagen, ist unter anderem mit über 325 Millionen Abrufen der meistgesehene Film auf Netflix überhaupt.
Das hat offenbar auch die Veranwortlichen bei LEGO hellhörig werden lassen – schließlich handelt es sich um eine lukrative Lizenz. Jetzt hat das Unternehmen einen ersten Teaser zu Demon Hunters-Sets angekündigt und ein Leak verrät schon Details.
Derpy kommt wohl als Klemmbaustein-Variante
Im Teaser ist nicht allzu viel zu sehen – lediglich eine blaue Pfote, die eine Blumenvase umwirft. Fans des Films wissen natürlich: Dabei kann es sich nur um Derpy, die übernatürliche Tigerkatze aus KPop Demon Hunters handeln.
Hier könnt ihr euch den Teaser anschauen:
Link zum Instagram-Inhalt
Konkrete Details zum Set gibt es bislang nicht, wohl aber Leak-Infos. Diese kommen von Maxbautde, laut dem das Derpy-Set im August erscheinen und folgende Key Facts haben soll.
- Derpy und Sussie Display-Set
- Teile: 825
- Preis: 69,99 Euro
Link zum Reddit-Inhalt
Weitere Sets zu KPop Demon Hunters sollen dann im Jahr 2027 folgen. Gut möglich, dass wir dann auch die komplette HUNTR/X-Girlgroup – bestehend aus Rumi, Mira, Zoey und Ava – aus Klemmbausteinen nachbauen können.
Der große Erfolg des ersten Animationsfilm hat allerdings nicht nur LEGO auf den Plan gerufen, sondern auch dafür gesorgt, das hinter den Kulissen fleißig an der Zukunft der Marke gewerkelt wird. Im Gespräch sind gleich mehrere Fortsetzungen, eine Live Action-Serie und mehr.
Was sagt ihr zu der LEGO KPop-Ankündigung? Interessant für euch?
