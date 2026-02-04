Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei

Das nächste kostenlose Update erscheint schon nächste Woche und bringt zwei berühmte Doggos mit.

Maximilian Franke
04.02.2026 | 16:57 Uhr

Erste konkrete Infos zum Susi und Strolch-Update für Disney Dreamlight Valley. Erste konkrete Infos zum Susi und Strolch-Update für Disney Dreamlight Valley.

Mit Susi und Strolch kommen bald zwei neue Charaktere zu Disney Dreamlight Valley. Nun hat Entwickler Gameloft verraten, welche Inhalte darüber hinaus im kostenlosen Update stecken und wann das Hunde-Duo erscheint: Am 11. Februar 2026 geht’s los!

Was steckt im Susi und Strolch-Update?

Während wir noch auf die vollständigen Patch Notes warten, sind bereits einige Inhalte des "Puppy Love"-Updates bekannt. Die wichtigste Bestätigung ist aber, dass Susi und Strolch beide Teil des nächsten Patches sind. Anders als Lilo und Stitch oder Ralph und Vanellope wird das Paar also zum Glück nicht getrennt.

Außerdem wissen wir jetzt, dass die beiden über einen neuen Realm freigeschaltet werden, den ihr im Traumschloss erst einmal aufschließen müsst. Das kann euch bis zu 15.000 Dreamlight kosten, je nachdem, wie viele der Türen ihr bereits geöffnet habt. Ihr habt also noch eine Woche, um Pflichten zu grinden!

Im neuen Reich müsst ihr erst einmal Susi aus der Gefangenschaft von fiesen Hundefängern befreien. Zudem gibt es noch eine Quest, in der ihr die Straßen von einem Spaghetti-Soßen-Sturm befreien müsst.

Einen Trailer gibt es aktuell noch nicht, aber ihr könnt euch ein kurzes Video mit Gameplay-Eindrücken auf Twitter anschauen:

Habt ihr das geschafft, könnt ihr wie gewohnt das Haus der beiden in eurem Dorf platzieren und ihre jeweiligen Freundschaftsquests für zusätzliche Belohnungen abschließen. Damit ist auch bestätigt, dass Susi und Strolch vollwertige Charaktere sind und nicht nur kleine Haustier-Hunde – wie etwa Max oder Nana.

Was gibt’s noch?

Die Belohnungen aus den Quests des Puppy Love-Updates orientieren sich an Mode und Möbel aus Großbritannien um 1900 – also der Epoche, in der auch der klassische Animationsfilm angesiedelt ist.

Natürlich wird es auch wieder einen neuen Sternenpfad geben. Die genauen Inhalte kennen wir nicht, aber gemessen an einem kleinen Teaser auf Twitter sind unter anderem Inhalte zu Hunden, Katzen und dem Valentinstag dabei, der in die kommende Dreamlight Valley-Season fällt.

Meistens stecken in den Updates zudem einige Quality-of-Life-Verbesserungen, allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts weiter bekannt. In den kommenden Tagen wird das Entwicklerteam sicher mehr Details verraten.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Susi und Strolch-Update?

