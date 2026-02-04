PS Store Sale hat jetzt über 3000 Angebote für PS4 und PS5 im Gepäck - Diese 10 Schnäppchen empfehlen wir euch

Gerade sind wieder ganz frisch neue Angebote im PS Store eingetrudelt. Bei über 3000 Spielen könnt ihr ab jetzt sparen - und teilweise sogar richtig viel. Wir haben uns für euch durchgewühlt und zehn gute Tipps für jeden Geschmack zusammengetragen.
10 Schnäppchen-Empfehlungen
- Silent Hill 2 Remake für 34,99 Euro (statt 69,99 Euro)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 für 29,99 Euro (statt 49,99 Euro)
- Resident Evil 4 Remake für 15,99 Euro (statt 39,99 Euro)
- Wanderstop für 14,99 Euro (statt 24,99 Euro)
- Disco Elysium - The Final Cut für 9,99 Euro (statt 39,99 Euro)
- A Way Out für 5,39 Euro (statt 29,99 Euro)
- Rayman Legends für 3,99 Euro (statt 19,99 Euro)
- Moonlighter: The Complete Edition für 3,59 Euro (statt 23,99 Euro)
- Metro 2033 Redux für 2,99 Euro (statt 19,99 Euro)
- Darkest Dungeon für 3,29 Euro (statt 21,99 Euro)
Alle genannten Angebote laufen noch bis zum 25. Februar 2026.
Cozy Game von Stanley Parabel-Macher Davey Wreden ist im Angebot: Habt ihr Wanderstop noch nicht gezockt, dann habt ihr jetzt eine gute Möglichkeit, das gemütliche und hübsche Spiel aus dem Jahr 2025 nachzuholen. Ausführliche Infos lest ihr im Test von Kollege Max:
Max hat dem Spiel eine 80 gegeben und hält in seinem Meinungskasten fest, dass das Story-Adventure eben so ganz anders ist wie The Stanley Parabel und verrät dazu:
"Das Farmen von Zutaten, das Herstellen der Tees für meine Kundschaft und die Geschichten der Figuren zwingen mich förmlich dazu, nicht effizient zu sein und lösen einen ganz eigenen, langsamen Flow aus. Genau wie Alta musste auch ich erstmal lernen, mich darauf einzulassen." Und das hat Max dann letztendlich richtig viel Spaß gemacht.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.