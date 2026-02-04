PS Store Sale hat jetzt über 3000 Angebote für PS4 und PS5 im Gepäck - Diese 10 Schnäppchen empfehlen wir euch

Neue Angebote für PS4 und PS5 sind im Store gelandet und wir haben unsere Highlights für euch herausgesucht.

Samara Summer
04.02.2026 | 17:11 Uhr

Dieses Adventure ist nur einer der Titel, die wir euch empfehlen. Dieses Adventure ist nur einer der Titel, die wir euch empfehlen.

Inhaltsverzeichnis
Gerade sind wieder ganz frisch neue Angebote im PS Store eingetrudelt. Bei über 3000 Spielen könnt ihr ab jetzt sparen - und teilweise sogar richtig viel. Wir haben uns für euch durchgewühlt und zehn gute Tipps für jeden Geschmack zusammengetragen.

10 Schnäppchen-Empfehlungen

Alle genannten Angebote laufen noch bis zum 25. Februar 2026.

Video starten 1:52 Stanley Parable-Macher überraschen mit einem süßen Cozy Game, aber natürlich gibt's einen Twist

Cozy Game von Stanley Parabel-Macher Davey Wreden ist im Angebot: Habt ihr Wanderstop noch nicht gezockt, dann habt ihr jetzt eine gute Möglichkeit, das gemütliche und hübsche Spiel aus dem Jahr 2025 nachzuholen. Ausführliche Infos lest ihr im Test von Kollege Max:

Review:
Wanderstop im Test: Ein wunderbares Cozy-Adventure mit magischem Tee, schweren Themen und ganz viel Ruhe
von Maximilian Franke
Wanderstop im Test: Ein wunderbares Cozy-Adventure mit magischem Tee, schweren Themen und ganz viel Ruhe

Max hat dem Spiel eine 80 gegeben und hält in seinem Meinungskasten fest, dass das Story-Adventure eben so ganz anders ist wie The Stanley Parabel und verrät dazu:

"Das Farmen von Zutaten, das Herstellen der Tees für meine Kundschaft und die Geschichten der Figuren zwingen mich förmlich dazu, nicht effizient zu sein und lösen einen ganz eigenen, langsamen Flow aus. Genau wie Alta musste auch ich erstmal lernen, mich darauf einzulassen." Und das hat Max dann letztendlich richtig viel Spaß gemacht.

