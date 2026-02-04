Aktueller AAA-Shooter war schon bei der Ankündigung der Switch 2 zu sehen - jetzt wurde der Port auf unbestimmte Zeit verschoben

Borderlands 4 wird vorerst nicht für die Nintendo Switch 2 erscheinen, wie Gearbox bestätigt hat.

Jonas Herrmann
04.02.2026 | 18:15 Uhr

Die Switch-2-Version von Borderlands 4 wurde vorerst eingestellt. Die Switch-2-Version von Borderlands 4 wurde vorerst eingestellt.

Wer noch immer auf die Switch-2-Version von Borderlands 4 wartet, muss jetzt ein ganz starker Vault Hunter sein. Die Entwicklung des Ports für die Nintendo-Konsole wurde nämlich voerst auf Eis gelegt.

Borderlands 4 kommt vorerst nicht auf die Switch 2

Angesichts der vielen technischen Probleme, mit denen Borderlands 4 zum Start zu kämpfen hatte, wirkte es mindestens äußerst ambitioniert, dass der Looter-Shooter von Gearbox tatsächlich auf der Switch 2 zum Laufen gebracht werden sollte.

Video starten 24:44 Borderlands 4 im Test: So gut ist der neue Loot-Shooter mit Open World

Nun steht fest, dass diese Pläne so schnell nicht umgesetzt werden können. Nachdem der Port aus den "kommenden Spielen" von Take-Two Interactive verschwunden war, äußerte sich ein Gearbox-Sprecher gegenüber Variety zu den Umständen:

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieser SKU vorübergehend auszusetzen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den Spielern nach der Veröffentlichung hochwertige Inhalte zu liefern und das Spiel durch kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren."

"Pausiert" ist dabei zwar nicht gleichbedeutend mit "gecancelt". Die Chancen, dass Borderlands 4 tatsächlich auf der Switch 2 landet, stehen aber trotzdem wohl so schlecht wie nie. Tatsächlich gehörte der Shooter sogar zu den Spielen, mit denen Nintendo Anfang 2025 die neue Konsole angekündigt hatte.

Anhaltende Performance-Probleme: Borderlands 4 hatte zum Release mit nervigen Performance-Schwierigkeiten zu kämpfen. Da das Spiel optisch nun auch nicht wirklich zu den hübschesten Titeln aller Zeiten gehört, waren die ständigen Ruckler und FPS-Einbrüche besonders ärgerlich.

Gearbox hat in der Zwischenzeit eine Reihe von Patches und Updates veröffentlicht und damit auch einen spürbaren Fortschritt erreicht. Auf vielen Systemen und den Konsolen läut der Shooter jetzt deutlich flüssiger als noch zum Release.

Perfekt ist der technische Zustand deshalb aber noch nicht. So kommt es in besonders effektreichen Szenen noch immer zu FPS-Einbrüchen. Die veröffentlichten Versionen sollen jetzt wohl erst ausreichend optimiert werden, bevor die Switch-2-Variante neu evaluiert wird.

Spielt ihr noch Borderlands 4 und wie empfindet ihr die Performance?

