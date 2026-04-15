LEGO enthüllt heute das neue Star Wars UCS-Set: Uhrzeit, Leaks und mehr im Live-Ticker

Anfang Mai findet der Star Wars-Tag statt (May the 4th) und offenbar hat auch Klemmbausteinhersteller LEGO zu diesem Termin etwas Neues in petto. Offenbar wird es ein neues und bislang noch nicht vorgestelltes Set geben.
Bis zur Enthüllung werdet ihr euch aber nicht lange gedulden müssen. Denn die findet bereits heute statt – im Rahmen eines Livestreams. Diesen hat LEGO offiziell angekündigt und verspricht darin "den Reveal eines neuen mysteriösen Sets".
Alle Infos zur Enthüllung des neuen Star Wars-Sets im Live-Ticker
Mittwoch, 15.04.2026
09:00 Uhr
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Livestreams, in dem LEGO heute Abend ein neues Star Wars-Set vorstellen wird! Um 18:00 Uhr geht es los, wir versorgen euch bis dahin mit allen Entwicklungen und möglichen Gerüchten zum Set.
Die wichtigsten Infos zum LEGO Star Wars-Livestream
- Datum: Donnerstag, 15. April 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
Wo kann ich den Livestream sehen? Auf der offiziellen LEGO-Seite, hier ist der Link. Auch wir werden den Reveal live begleiten, die wichtigsten Infos findet ihr also auch bei uns.
Welches Set wird heute enthüllt? Laut Leaks wissen wir bereits, worum es sich bei dem neuen UCS (Ultimate Collector Series) Set handeln wird, das heute enthüllt wird. So erwartet euch mit Setnummer 75442 passend zum kommenden Kinofilm der Mandalorian N-1 Starfighter. Das Raumschiff wird voraussichtlich 1809 Steine haben und 239,99 Euro kosten.
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Besonders spannend an dem ersten Leak ist, dass das Set wohl relativ viele Metallic-Silber-Teile bieten wird. Außerdem gibt es bereits ein geleaktes Bild zum neuen GWP (Gift with Purchase) . Dabei handelt es sich um ein Display-Set des Darksabers. Es soll vom 01. bis 06. Mai zu jedem Kauf beiliegen, sofern ihr mindestens 160 Euro in der Star Wars-Themenwelt ausgegeben habt.
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Die zuletzt veröffentlichten Star Wars-Produkte von LEGO waren unter anderem diverse Smart Play-Produkte (März 2026, u.a. X-Wing und Tie-Fighter), im Januar kam zudem unter anderem ein Angriffskreuzer der Venator-Klasse auf den Markt.
Im letzten Jahr sorgte vor allem der UCS 75419 Todesstern für Schlagzeilen. Denn mit knapp 1000 Euro ist es das bislang teuerste Set, das LEGO je veröffentlicht hat.
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