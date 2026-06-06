Hobbits, Elben, Orks und Co.: Welches Volk wollt ihr im neuen Mittelerde Open World-RPG spielen?

In unseren Umfragen wollen wir von euch wissen, wie euer Traum Mittelerde-RPG von Warhorse aussieht. Im ersten Teil geht es um den spielbaren Charakter.

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Samara Summer
06.06.2026 | 11:00 Uhr

Wollt ihr im neuen RPG lieber Elb, Zwergin oder Mensch spielen? Und darfs eine ganz neue Figur sein oder lieber beispielsweise wie hier, Arwen aus den Büchern und Filmen? (Bildrechte: New Line Cinema, Bildquelle YouTube) Wollt ihr im neuen RPG lieber Elb, Zwergin oder Mensch spielen? Und darf's eine ganz neue Figur sein oder lieber beispielsweise wie hier, Arwen aus den Büchern und Filmen? (Bildrechte: New Line Cinema, Bildquelle YouTube)

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Für Tolkien-Fans ist es eine gute Neuigkeit, dass mit Warhorse ein richtig talentiertes RPG-Studio an einem neuen Mittelerde-Spiel arbeitet. Bisher wissen wir allerdings noch nicht so genau, wohin die Reise gehen wird. Wir möchten daher in unseren Umfragen wissen, wie euer Traum-Rollenspiel aussehen würde. Die erste Seite befasst sich in zwei Umfragen mit der Hauptfigur, auf Seite 2 geht es um Region und Zeitalter.

Hier könnt ihr noch mal nachlesen, was bislang zum Spiel bekannt ist:

Neues Mittelerde-Spiel: Möglicher Release-Termin, alle Infos, Gerüchte und Spekulationen zum Warhorse-RPG
von Samara Summer
Neues Mittelerde-Spiel: Möglicher Release-Termin, alle Infos, Gerüchte und Spekulationen zum Warhorse-RPG

Neues Mittelerde-Spiel von Warhorse: Welches Volk wünscht ihr euch?

Wer die Kingdom Come-Spiele gezockt hat, dürfte wahrscheinlich zustimmen, dass bestimmte Völker bei Warhorse naheliegender wären als andere. Der derbe Humor des tschechischen Studios würde beispielsweise bei den Elben etwas fehl am Platz wirken. Womöglich setzt der Entwickler aber auch diesmal auf einen ganz anderen Tonfall.

Hier könnt ihr euch noch mal ein Bild von Kingdom Come: Deliverance 2 machen:

Video starten 27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Falls ihr in unserer Auswahl nicht fündig werdet, weil ihr beispielsweise lieber noch mal in Gollums Haut schlüpfen würdet oder es lieber als Ent, beziehungsweise Baumhirte ganz ruhig angehen würdet, schreibt es uns in die Kommentare.

Festgelegter neuer, altbekannter oder frei erstellbarer Charakter?

Mit Blick auf die KCD-Reihe ist es gut möglich, dass Warhorse uns wieder eine feste Hauptfigur vorgibt. Dass wir uns im neuen Setting eine eigene Figur erstellen dürfen, ist aber keineswegs ausgeschlossen. Stimmt also gerne auch mit ab, welche Art von Charakter euch am besten gefallen würde.

Auch hier sind wir natürlich besonders gespannt, was genau hinter eurer Abstimmung steckt: Falls ihr eine bekannte Figur spielen möchtet – welche ist das? Oder hättet ihr lieber ein ganz klassisches Fantasy-RPG, bei dem ihr beispielsweise im ersten Durchlauf als Ork-Tank vorausrennt und euch beim zweiten Mal mit einer Elben-Bogenschützin auf Distanz haltet?

Verratet es uns gerne in den Kommentaren und stimmt auf der nächsten Seite auch noch für Schauplatz und Zeitalter ab.

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