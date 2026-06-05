LEGO-Fan bekommt von seiner Frau für die Sammlung nur das kleinste Zimmer im Haus – und nutzt den Platz kreativ aus

Ein bisschen erschlagend, aber auch clever genutzt: Der LEGO-Raum von Reddit-User serpeticious.

Das gemeinsame Zusammenleben mit Familie, in einer Partnerschaft oder Mitbewohner*innen macht immer wieder Kompromisse nötig. Insbesondere dann, wenn eine Person eine Sammel- oder Dekoleidenschaft hat, die nicht alle teilen.



Dieser LEGO-Fan kann davon ein Lied singen. So entspannend das Hobby sein kann, platzsparend ist es nicht. Und das stellte ihn und seine Partnerin offenbar vor eine Herausforderung.

LEGO-Fan nutzt in seinem kleinen privaten Ausstellungsraum jeden Winkel

Reddit-User serpeticious berichtet – vermutlich mit einem kleinen Augenzwinkern – seine Frau habe ihn mit seiner beachtlichen LEGO-Sammlung auf den kleinsten Raum des Hauses beschränkt. Natürlich ist es trotzdem ein Luxus, überhaupt ein ganzes Zimmer nur für ein Hobby zu besitzen. Trotzdem hat der Fan so viel angesammelt, dass jeder Millimeter geschickt genutzt werden muss.

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Auf den Tischen, die zwei Raumseiten einnehmen, hat der Baumeister eine kleine Stadt aufgebaut und dabei in mehreren Ebenen gearbeitet, beziehungsweise die einzelnen Teile dann auch noch mit Treppen und Brücken verbunden. Letztere schweben tatsächlich in der Luft als Verbindungsstück zwischen den Tischen und bieten Platz für Fahrzeuge.

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Auch jeder Winkel unter den Tischen wird genutzt und wer so viele Klötzchen besitzt, braucht natürlich ein Ordnungssystem. Längst nicht alle Steinchen, die serpeticious besitzt, sind in der aktuellen "Ausstellung" verbaut.

Auf weiteren Bildern zeigt der User, wie er mit einem System aus Kisten und Dosen arbeitet, um den Regalplatz auf der linken Seite des Raumes ideal zu nutzen, ganz ähnlich wie bei einem Werkzeugregal, in dem Schrauben und Co. lagern. Sogar auf dem Regal stehen noch weitere Körbe.

Zugegebenermaßen: Ganz so übersichtlich wirkt das insgesamt nicht und man kann von dem Raum durchaus ein wenig erschlagen werden. Andererseits ist nicht jeder Fan der bunten Kunststoff-Konstruktionen und wären sie nicht alle in diesem Raum untergekommen, dann wäre vermutlich in sämtlichen Ecken des Hauses oder der Wohnung ein Bauwerk zu finden.

Jetzt interessiert uns aber vor allem eure Meinung und wie ihr das persönlich handhabt: Habt ihr ebenfalls ein Hobby, das viel Raum einnimmt und wenn ja, sind die Sammlerstücke gut verteilt oder an einem zentralen Platz? Und müsst ihr auch in einer Partnerschaft Kompromisse mit eurem Sammelhobby (oder dem Hobby von Partner oder Partnerin) eingehen?