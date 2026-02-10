Läuft gerade Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten
Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

0 Aufrufe

Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Samara Summer, Irina Humennik, Nina Morgenstern
27.02.2026 | 13:00 Uhr

Wir haben den neuen LEGO-Hund gebaut, genauer gesagt den Golden Retriever-Welpen. Er besteht aus 2102 Teilen und bringt rund 1,6kg auf die Waage. Besonders gut gefallen uns die vielen beweglichen Teile, von denen ihr im Video einen Eindruck bekommt. Zusätzlich lässt sich auch die Zunge abbauen und das Mäulchen schließen. Von alleine bewegt sich die Fellnase allerdings nicht, wir haben das für euch Stück für Stück fürs Video von Hand übernommen.

 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten Video starten   0:36

vor 39 Minuten

Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten
Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht Video starten   1     1:01

vor einem Tag

Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 2 Tagen

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor 2 Tagen

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
Specials

Specials
4.827 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein Video starten   0:27

vor 8 Stunden

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   1     15:34

vor einem Tag

Resident Evil Requiem im Video-Test
In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt Video starten   1:11

vor 3 Wochen

In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1   1:25

vor 2 Tagen

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   2   1:35

vor einer Woche

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 2 Tagen

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten Video starten   0:36

vor 36 Minuten

Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten
Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein Video starten   0:27

vor 8 Stunden

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein
Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht Video starten   1     1:01

vor einem Tag

Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   1     15:34

vor einem Tag

Resident Evil Requiem im Video-Test
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1   1:25

vor 2 Tagen

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 2 Tagen

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an Video starten   2:24

vor 2 Tagen

Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an
Olympiasieger + Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen Video starten   1:48:16

vor 2 Tagen

Olympiasieger & Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor 2 Tagen

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften Video starten   1:30

vor 3 Tagen

In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   8     2:00:03

vor 3 Tagen

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor Video starten   1:07

vor 3 Tagen

Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor
mehr anzeigen