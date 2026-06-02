LEGO-Fan baut gigantisches Harry Potter-Treppenhaus und sein Sohn programmiert ihm sogar die Treppen, damit sie sich bewegen

Das Treppenhaus aus LEGO strotzt nur so vor Details (Bild: https://www.instagram.com/ericklaw/p/COWhzGwJWqA/)

Es gibt einige Orte aus Harry Potter, die praktisch jeder Fan sofort erkennt. So zum Beispiel die Große Halle, der Verbotene Wald oder etwa der Unterrichtsraum von Professor Snape.

Aber wohl kaum jemand vergisst das Gefühl beim ersten Anblick des berühmten Treppenhauses von Hogwarts, dessen bewegliche Treppen schon im ersten Film dafür sorgten, dass sich Schüler regelmäßig verliefen.

Ein LEGO-Fan hat genau diese Szene nachgebaut. Und zwar nicht nur mit erstaunlich vielen Details, sondern auch mit Treppen, die sich tatsächlich bewegen.

Bewegliche Treppen und versteckte Details

Der Baumeister Eric Law ist schon lange kein Unbekannter in der Szene und hat bereits Preise für seine ausufernden Bauten gewonnen, darunter den People's Choice Award bei der BrickCan 2021.

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Doch bis heute zählt sein Harry-Potter-Treppenhaus zu seinen absoluten Meisterstücken.

Das Besondere sind dabei die motorisierten Treppen. Mithilfe von LEGO-Mindstorms-Technik bewegen sich gleich mehrere Treppenabschnitte regelmäßig in neue Positionen und ahmen damit die Filme nach.

Dazu kommen unzählige kleine Details. Hinter den Porträts verstecken sich Minifiguren, die den Eindruck erwecken, als würden die Gemälde tatsächlich leben. Außerdem schweben Geister durch die Hallen, Ritterrüstungen bewachen die Wände und zwischen den vielen Dekorationen verstecken sich sogar einige Easter Eggs.

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Dabei war das Modell ursprünglich nie komplett durchgeplant. Stattdessen entstand es Stein für Stein während des Bauprozesses.

Vom Fehlschlag zum Highlight

Law wollte ursprünglich etwas ganz anderes bauen. Eigentlich war das Modell Teil eines größeren Gemeinschaftsprojekts zur Schlacht um Hogwarts aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.

Seine zugewiesene Szene gefiel ihm allerdings nicht besonders. Nachdem das Projekt schließlich auseinanderfiel, blieb nur ein halbfertiges Treppenhaus auf seinem Bautisch zurück.

Statt alles wieder abzureißen, entschied er sich für einen Neustart und baute die berühmte Treppenhaus-Szene aus Der Stein der Weisen.

Und es hat sich gelohnt. Wir haben beim Anblick auf jeden Fall schon im Ohr, dass wir "nicht bummeln" sollen.

Habt ihr aus einem gescheiterten LEGO-Projekt schon einmal etwas Neues erschaffen?