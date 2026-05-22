LEGO-Fan zeigt ein beeindruckendes Modell seiner Mutter und die Community ist aus dem Häuschen - legt Traumstart bei LEGO Ideas hin

Das Modell von Peter Hase hat gute Chancen, zu einem echten LEGO-Set zu werden.

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Jonas Herrmann
22.05.2026 | 19:05 Uhr

Das Modell zeigt Peter Hase aus dem gleichnamigen Kinderbuch. (Bild: JaneG-E auf LEGO Ideas) Das Modell zeigt Peter Hase aus dem gleichnamigen Kinderbuch. (Bild: JaneG-E auf LEGO Ideas)

Mit LEGO Ideas bietet der dänische Spielzeughersteller allen kreativen Baustein-Designer*innen eine Möglichkeit, ihre besten Werke zu zeigen und eventuell in "richtige" Sets zu verwandeln. Ein neues Modell von einem berühmten Kinderbuchhelden sorgt jetzt für Aufsehen.

Modell von Peter Hase legt tollen Start hin

Es handelt sich dabei um "Peter Rabbit", bei uns besser bekannt als "Peter Hase", von der Designerin "JaneG-E". Das Modell wurde am 19. Mai 2026 hochgeladen und hat schon jetzt mehr als 2.000 Supporter gesammelt.

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Das Set zeigt den berühmten Hoppler, wie er sich gerade in einem Rettichfeld bedient. Die Ohren und Arme können bewegt werden, zudem gibt es ein paar kleine Geheimnisse. Die Jackentaschen verbergen etwa kleine Verstecke und auch ein kleines Buch als Hommage an die Vorlage ist verbaut.

Die Erbauerin schreibt über das Modell:

"Peter Hase ist mein Mutterherz, verkörpert in kleinen Plastikbausteinen. Er steht in meinem Wohnzimmer und zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an ihm vorbeigehe. Er erinnert mich an meine wunderbaren Jungs, als sie noch klein waren – immer dabei, Grenzen auszutesten und in Schwierigkeiten zu geraten, und doch unendlich liebenswert und kostbar."

Einer dieser "Jungs" ist offenbar der Reddit-User "MindHalfFull". Der hat das Modell passend zum Ideas-Start stolz mit der LEGO-Community geteilt und schreibt dabei, dass es die allererste Einreichung seiner Mutter ist.

Den Post findet ihr hier:

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Die Begeisterung ist in den Kommentaren ähnlich groß wie bei LEGO Ideas. Die Vorlage sei direkt zu erkennen, was man bei vielen "echten" LEGO-Sets nicht behaupten könne. So wird unter anderem das aktuelle Pikachu-Modell als Vergleich angeführt.

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Wie stehen die Chancen? Aktuell gut. Das Modell hat noch knapp 600 Tage Zeit, um auf 5.000 Supporter zu kommen. Das würde die Gesamtzeit dann nochmal um ein halbes Jahr verlängern. Wenn dann 10.000 Supporter erreicht werden, wird das Modell bei LEGO geprüft und mit etwas Glück in ein Set verwandelt.

Wie gefällt euch das Modell? Würdet ihr es euch kaufen?

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