Unglaublicher Flohmarkt-Fund: LEGO-Glückspilz zahlt 40 Dollar für Sets, die tausende Dollar wert sind - und findet sogar die Verpackungen dazu im Müll

Hier stecken LEGO-Sets im Wert von mehreren hundert Dollar drin. Bezahlt hat der Fan einen Bruchteil. (Bild: Reddit u/Zyno1666)

Wer sich alte LEGO-Sets zulegen will, die nicht mehr in Produktion sind, muss oftmals richtig tief in die Taschen greifen. Immerhin entwickeln diese Sets sehr schnell Sammlerwert. Oder man hat wie dieser Glückspilz einfach unverschämtes Glück und macht den Flohmarkt-Fund seines Lebens.

LEGO-Fan zahlt 40 Dollar für riesige Sammlung, die ein Vielfaches wert ist

Auf Reddit hat User Zyno1666 einen Fund geteilt, der gleichermaßen für Bewunderung wie Neid in der Community sorgt. Kein Wunder – immerhin hat der User hier seltene LEGO-Sets im Wert von mehreren hundert oder gar tausend Dollar ergattert und dafür gerade einmal zusammen 40 US-Dollar gezahlt.

Unter anderem können wir auf den Bildern etwa das "Perilous Pitfall"-Piratenset von 1997 entdecken. Ein kurzer Blick auf eBay zeigt, dass ein komplettes Set davon einen Verkaufspreis von rund 400 bis 700 Euro erzielen kann. Wie User Ultimate in den Kommentaren anmerkt, können allein die Flagge und rote Falltür für bis zu 100 Dollar verkauft werden.

Andere Sets wie etwa der Space Robo Stalker wechseln im Schnitt für rund 50 bis 60 Euro den Besitzer oder die Besitzerin. Rechnet man hier also einmal den Gewinn zusammen, hat Zyno1666 wirklich einen kleinen Schatz gefunden.

Hier hört das Glück des Fans aber noch nicht auf: Wie er im Beitrag berichtet, hatte der Verkäufer die LEGO-Sets zwar in Ziploc-Beuteln angeboten, die dazugehörigen Verpackungen und Anleitungen aber nur wenige Meter weiter in den Müll geworfen.

Zyno1666 hat sie daraufhin rausgefischt und viele davon noch in guter Verfassung gefunden. Spätestens hier lässt sich erkennen, dass der Verkäufer wohl wenig Ahnung vom Sammlerwert von LEGO-Sets hatte, immerhin können Verpackungen und Anleitungen ordentlich zum Wert von Sets beitragen und werden teils auch einzeln teuer verkauft.

Die Kommentare sind wenig überraschend dann auch mit Glückwünschen und Neid-Bekundungen gefüllt. Viele Fans beklagen, dass es heutzutage kaum noch solche besonderen Funde gebe – da professionelle Weiterverkäufer*innen diese Deals oftmals vor allen anderen wegschnappen.

Umso schöner ist es da, wenn ein Fan selbst doch mal Glück hat. Zyno1666 hat übrigens trotz des Wertes und einiger doppelter Sets nicht vor, irgendetwas davon weiterzuverkaufen. Dafür hat er oder sie sich einfach zu sehr über den Fund und seinen Inhalt gefreut.

Hattet ihr auch schon mal auf dem Flohmarkt bei LEGO-Sets oder anderen seltenen Sammelgegenständen Glück?