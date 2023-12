LEGO Fortnite: Bernstein finden – Wo es die Ressource gibt und was ihr dafür braucht

Um Bernstein zu finden, müsst ihr euch in ein bestimmtes Biom aufmachen.

LEGO Fortnite ist der neue Modus, bei dem ihr überleben müsst und euer eigenes Dorf baut. Dafür braucht ihr die unterschiedlichsten Ressourcen, die sich überall in der Welt finden lassen. Wir verraten euch in diesem Artikel, wie ihr an Bernstein kommt.

Wo findet ihr Bernstein in der Welt von LEGO Fortnite?

Das wichtige Material, das ihr für Upgrades braucht, ist nur in einem bestimmten Biom eurer Welt zu finden, nämlich in der Wüste. Erkundet also eure Welt, um dorthin zu gelangen und haltet dann nach Felsenstrukturen Ausschau, denn auf diesen lässt sich der Bernstein finden.

Bei der Ressource handelt es sich um die leuchtend gelben Brocken, die ihr an und auf Felsen entdecken könnt. Manchmal ist es allerdings gar nicht so leicht, dort ranzukommen. Dann kann es helfen, Treppen zu bauen, um die entsprechenden Punkte auf Bergen zu erreichen.

Das braucht ihr, um Bernstein abbauen zu können: Ihr könnt euch bei der Werkbank von Anfang an eine Spitzhacke bauen, aber diese reicht nicht aus, um den Bernstein zu zerkleinern und abzubauen. Dafür benötigt ihr nämlich die ungewöhnliche Spitzhacke (grün). Und dafür wiederum braucht ihr einen verbesserte Werkbank.

Diese könnt ihr euch mit Planken und Panzern bauen. Die Planken gewinnt ihr aus eurem Sägewerk, während ihr für die Panzer die Tiere jagen müsst, die Krabben ähneln und fiese Rollangriffe auf euch starten.

Neben LEGO Fortnite sind noch zwei andere Modi in Fortnite erschienen, die sozusagen ganz eigene "Spiele im Spiel" sind. Rocket Racing ist ein Arcade Rennmodus, während ihr bei Festival auf der Bühne die Songs bekannter Artists performt, im Stile von Rock Band.

Außerdem haben versuchen wir euch das (Über-)Leben im LEGO-Modus mit unseren Guides zu erleichtern.