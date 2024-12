In LEGO Fortnite Brick Life Geld schnell verdienen - Alle Berufe und weitere Möglichkeiten an Geld zu kommen

Wir verraten euch, wie ihr in Brick Life gut an Geld kommt.

Im Gegensatz zu LEGO Fortnite Odyssey müssen wir in LEGO Fortnite Brick Life nicht Ressourcen sammeln und uns Werkzeug sowie Gebäude craften, sondern in einer Stadt Geld verdienen, damit wir unser Eigenheim einrichten und Fahrzeuge kaufen können. Um unser Konto zu füllen, können wir aber nicht nur Berufen nachgehen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten an Geld zu kommen. Manche davon lohnen sich mehr als andere.

Geht nur Trend-Berufen nach

Der offensichtlichste Weg an Geld zu kommen sind die Berufe ich Brick Life. Wir können sie jederzeit wechseln, indem wir zwischen 9 und 17 Uhr Ingame-Zeit per Telefon einen der Jobs annehmen, oder aber wir gehen direkt zur verantwortlichen Person und bitten sie, uns einzustellen. Haben wir einen Job angenommen, erhalten wir regelmäßig neue Aufgaben, die uns nach erfolgreichem Abschluss 500 Dollar bringen.

Effektiver: Es gibt aber auch jeden Tag angesagte Jobs, die wir mit Hilfe der Karte entdecken können. Wählen wir diese aus, erhalten wir sogar 2.000 Dollar.

Zum Start gibt es die folgenden Berufe:

Akademieprofessor*in: Teilt euer Wissen mit der Klasse an der Mourndale-Akademie.

Teilt euer Wissen mit der Klasse an der Mourndale-Akademie. Bobarista des milchigen Bubble Tea : Serviert das erfrischende Getränk von Steinbucht.

: Serviert das erfrischende Getränk von Steinbucht. Halunke/Halunkin: Spielt anderen Stadtbesuchern Streiche.

Spielt anderen Stadtbesuchern Streiche. Kurier*in: Liefert Pakete an andere Personen in Steinbucht aus.

Liefert Pakete an andere Personen in Steinbucht aus. Sicherheitsoffizier*in: Sorgt dafür, dass Verbrechen sich nicht auszahlt.

Sorgt dafür, dass Verbrechen sich nicht auszahlt. Sushi-Koch/Köchin: Serviert den köstlichsten Fisch von Steinbucht.

Serviert den köstlichsten Fisch von Steinbucht. Wahrsager*in: Was hält die Zukunft bereit? Neue Möbel!

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

Autoplay

Vergesst die Geldautomaten (ATMs) nicht!

Eine anfangs nicht so offensichtliche Einnahmequelle sind die Geldautomaten (ATMs). Im Beginner Guide verrät Epic Games selbst, dass wir sie jeden Tag aufsuchen sollen, um unseren Tageslohn abzuheben – der zwischen 50 und 500 Dollar betragen kann. Außerdem weist uns eine Nachricht immer wieder darauf hin, sogar 1.000 Dollar am Geldautomaten abzuholen.

Die ATMs stehen überall in der Stadt verteilt herum. In der Bank findet ihr natürlich auch immer welche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Wichtig hierbei: Nehmt nicht nur an einem Automaten eine Abhebung vor. Nutzt jeden ATM, der euch unter kommt und interagiert mehrmals mit ihm. So kommt ihr schnell an gutes Geld.

Das Geld liegt auf der Straße!

Falls ihr die Welt von Brick Life etwas erkundet, werdet ihr immer wieder über ein paar Dollar-Scheinchen stolpern. Die können wir ganz einfach einsammeln, indem wir uns ihnen nähern. Allerdings bringen sie lediglich 10 oder 25 Dollar.

In der Stadt finden wir auch immer wieder ein paar Geldscheine.

Brecht in den Tresor ein

Wie zu erwarten liegt auch Geld im Banktresor herum – sofern andere Spieler*innen nicht schneller waren. Der Betrag kann allerdings variieren. Seid ihr in der Nähe der Bank, solltet ihr aber dennoch einen Blick in den Tresorraum werfen. Geht dafür nicht in den Keller, sondern in den obersten Stock ins Büro und nutzt die Rutsche/den Schacht im Pfeiler.

Um das Maximum an Einnahmen herauszuholen, könnt ihr auch, während ihr auf den Reset der Geldautomaten oder des Tresors wartet, in der Bank arbeiten und Geld verdienen. So müsst ihr nicht ständig über die halbe Karte reisen.